Partenera de viata a lui Sorin Oprescu, repusa de judecatori la sefia Sectiei ATI II a Spitalului Universitar. Unitatea medicala trebuie sa-i plateasca despagubiri

Instanta a decis ca unitatea medicala sa-i plateasca despagubiri egale cu diferenta dintre salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, incepand cu data de 15.06.2020 si pana la reintegrarea efectiva. Decizia Tribunalului Bucuresti poate fi contestata."Admite in parte actiunea. Anuleaza Decizia de sanctionare disciplinara nr. 1310/12 iunie 2020 emisa de paratul Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Obliga paratul la reintegrarea reclamantei in functia detinuta anterior respectiv sef sectie clinica ATI II pentru perioada ramasa din mandatul de 3 ani.Obliga paratul la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu diferenta dintre salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, incepand cu data de 15.06.2020 si pana la reintegrarea efectiva in functie si sumele efectiv platite. Respinge in rest actiunea ca neintemaiata.Compenseaza cheltuielile de judecata ale partilor Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de munca si Asigurari sociale," este minuta tribunalului, conform portalului instantelor Sorin Oprescu si inca 4 sefi de sectie de la Spitalul Universitar au fost demisi, in iunie 2020, potrivit Digi24 . Ei au fost filmati incalcand regulile de protectie in timpul unui raport de garda, iar Ministerul Sanatatii a declansat un control. Printre cei demisi se afla si Adriana Nica.Seful sectiei de Chirurgie generala IV, fostul primar general acuzat de coruptie Sorin Oprescu, a convocat o sedinta pentru raportul de garda cu toti membrii sectiei pe care o conduce. Protocolul Ministerului Sanatatii si ordinul intern emis de managerul spitalului au interzis aceste intalniri in timpul pandemiei si le-au cerut medicilor ca astfel de discutii sa se poarte doar online.Sorin Oprescu a fost filmat de camerele de supraveghere iesind din sala de sedinta, urmat de alti 11 oameni, medici si asistenti. Altii raman in acea camera. Toate persoanele par sa poarte masti, chiar daca, spre exemplu, in imagini se vede un cadru medical care o poarta sub barbie, lucru condamnat de epidemiologi si infectionisti.Adriana Nica este partenera de viata a medicului Sorin Oprescu, fost primar si director la Spitalului Universitar Bucuresti. Diferenta de varsta dintre cei doi este de 27 de ani, potrivit mass-media.In octombrie 2015, cand fostul primar a stat in arest preventiv pentru fapte de coruptie, Adriana Nica l-a vizitat in arest si i-a dus alimente, instanta permitandu-i acest lucru.Procurorii DNA au cerut confiscari extinse in cazul lui Oprescu, pe unul dintre imobilele aflate in proprietatea Adrianei Nica, dar judecatorii au respins solicitarea."Noi apreciem ca nicio suma de bani gasita in conturile Adrianei Nica nu a fost dovedita. Avea un salariu de circa 4.000 de lei, aproximativ 1.000 de euro pe luna. Inclusiv imobilul cumparat in Herastrau a fost cumparat din mita", sustinea procurorul DNA.Intr-un interviu, Adrian Nica a explicat ce este cu imprumutul de 660.000 de euro, luat de la un "prieten foarte bun, om de afaceri", pentru cumpararea unei case. Medicul spunea ca asta s-a intamplat inainte de a-l cunoaste pe Sorin Oprescu si ca a pus banii gaj la banca si apoi a cumparat casa, pe care a inchiriat-o unui cetatean strain pentru a-si achita creditul luat.