Svetlana Serghei, falsul medic estetician, cercetata pentru 10 fapte de inselaciune si profesare fara drept

Ce interventii facea medicul fals

"La data de 0412.2020, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a dispus luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, fata de o inculpata cercetata pentru savarsirea infractiunilor de exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati, fapta prev. de art. 348 din Codul penal si inselaciune in forma continuata (10 acte materiale)", se arata intr-un comunicat emis, luni, de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2, citat de Adevarul Din probele administrate pana in acest moment in cauza, s-a retinut in sarcina Svetlanei Serghei faptul ca a practicat ilegal profesia de medic in Romania."In perioada 18.11.2019 - prezent, a exercitat pe teritoriul Romaniei, fara drept, profesia de medic prin efectuarea in mod repetat de interventii chirurgicale estetice minim invazive in alte conditii decat cele legale prevazute de art. 385 alin. 1 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, respectiv fara avizul Colegiului Medicilor din Romania", arata procurorii.Sotul Svetlanei Serghei este cercetat si el pentru complicitate la inselaciune."Cu complicitatea celuilalt inculpat cercetat in cauza, inculpata a indus in eroare zece persoane vatamate cu privire la calitatea sa de medic specialist in realizarea de proceduri minim invazive cu drept de libera practica pe teritoriul Romaniei si a efectuat acte medicale asupra acestora, respectiv:- injectarea unui anestezic local, injectarea cu o seringa a buzelor in vederea introducerii acidului hialuronic,- introducerea mai multor fire cu ace in zona mandibulei, sub piele, realizata de asemenea sub anestezie locala injectabila,- injectarea de botox in frunte, precum si injectarea de acid hialuronic in zona nasului, obtinand totodata un folos patrimonial injust reprezentat de contravaloarea achitata pentru actele medicale, cu sume cuprinse intre 150 de euro si 1000 de euro pentru fiecare persoana vatamata".Fata de Svetlana Serghei s-a instituit obligatia de a nu desfasura activitatea sau profesia in exercitarea careia a savarsit infractiunea.Citeste si: