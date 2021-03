Perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar privind decontari ilegale la Casa de Asigurari e Sanatate

Anchetatorii au descins la un cabinet medical privat si la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals.15 persoane vor fi audiate in acest caz"In urma perchezitiilor si activitatilor de verificare, politistii au ridicat documente de evidenta privind efectuarea unor servicii medicale si decontarea acestora de la Casa de Asigurari de Sanatate Ilfov.Prejudiciul estimat este de peste 689.000 de lei.Persoanele in cauza vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov, pentru continuarea cercetarilor", a transmis IPJ Ilfov.Cercetarile sunt continuate, in cadrul unui dosar penal constituit la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals.