Persoanele vaccinate anti-COVID mai pot transmite virusul? Mahler: "Suntem la un nivel de transmitere comunitar ridicat"

"Masca, obligatorie"

"Deocamdata, suntem la un nivel de transmitere comunitar ridicat si exista o fereastra de timp pentru care nu exista timp in spate, fereastra de timp de la care virusul intra in corp si momentul la care imunitatea noastra reuseste sa raspunda.Nu se stie daca in acea fereastra virusul nu reuseste sa se multiplice, astfel incat persoanele care contacteaza virusul sa fie o sursa de infectare. Pana avem raspuns la aceasta intrebare e bine sa purtam masca.Sunt convinsa ca in acest an vom primi multe raspunsuri in privinta imunitatii care raspund si actioneaza la agresiunea virala, in contact cu un nou virus. Sunt cercetari in desfasurare si acest lucru va fi util pentru modul in care va trebui sa ne organizam viata in viitor," declara Beatrice Mahler, citata de Digi 24. Potrivit sursei citate, medicul Adrian Streinu Cercel a explicat duminica, dupa ce i s-a administrat a doua doza de vaccin la Institutul Matei Bals, ca masca sanitara trebuie sa ramana obligatorie chiar si dupa vaccinare: "Masca va fi obligatorie categoric pana in 2022. Vaccinul ne protejeaza pe dinauntru, nu la nivelul mucoaselor. Daca dam masca jos, e posibil sa luam virusul si sa il dam celor care nu sunt imunizati".Avertismentul privind necesitatea purtarii mastii sanitare chiar si dupa vaccinare a fost transmis chiar inainte ca in lume sa inceapa imunizarea contra virusului.