Povestile dureroase ale oamenilor fara locuinta care au facut Revelionul in adapostul de noapte

Majoritatea beneficiarilor traiesc de pe o zi pe alta, fara mari sperante si asteptari, in afara de ziua de maine."Sunt de patru ani la Adapostul de noapte. Nu am mai avut unde sa stau, nu am casa sau copii care sa aiba grija de mine. Aici ne dau de mancare, avem unde sa dormim. De Anul Nou am stat impreuna, la televizor.. Maine...nu stiu ce voi face maine. Sa ajung pana maine", a spus Nicuta Mihalcea, in varsta de 70 de ani.Unii beneficiari au ajuns aici dupa ce si-au pierdut familia, casa sau locul de munca."Am ajuns aici printr-o imprejurare. Am lucrat 40 de ani si opt luni la Bucuresti , timp in care am contribuit la bugetul statului. Astazi nu mai am casa, nu mai am unde sa stau. Nu am familie. Am ajuns aici printr-o cunostinta. Ce puteam face? In timpul zilei mai particip la diverse activitati, mai fac curatenie prin preajma adapostului. Aici am gasit o casa", povesteste Gheorghe Drilea, in varsta de 70 de ani.Pentru multi, ceilalti beneficiari din adapostul de noapte, precum si angajatii, au ajuns sa fie familia lor."Mi-am pierdut familia si cineva m-a indrumat catre Crucea Rosie, iar ei m-au ajutat. Nu locuiesc de foarte mult timp, de cateva luni numai. Dar mi-am facut si prieteni. Ne ajutam reciproc. Suntem ca o familie, si noi intre noi si cu angajatii azilului. Pe timp de zi, cei care pot lucra, merg la munca. Seara ne intoarcem aici. In noaptea de Revelion am stat cu prietenii, am vorbit, am glumit, ne-am simtit bine", a spus Daniel, un beneficiar in varsta de 49 de ani.In noaptea de Anul Nou, in adapostul de noapte din Focsani au fost 17 persoane, si, ca in fiecare an, Crucea Rosie a asigurat pentru toti masa festiva."In momentul de fata, in adapost ar trebui sa fie 19 persoane, dar doua sunt internate in spital , pentru probleme medicale care nu au legatura cu pandemia. In fiecare an, beneficiarii nostri au avut meniu special in seara de Revelion. Anul acesta au servit la trecerea dintre ani, piftie, snitele cu piure, salata de varza si sfecla rosie coapta in cuptor.Si cozonac ca desert. Avand in vedere ca sunt sarbatori, adapostul ramane deschis tot timpul zilei si ei au libertatea de a pleca sau de a ramane in adapost. Pentru cei care au ramas peste zi, am pregatit micul dejun, inclusiv bauturi calde. Mancarea a fost asigurata din donatii ale Crucii Rosii", a declarat administrator adapostului, Rodica Copaci.Adapostul de noapte "Bahne" are o capacitate de 20 de persoane, dar in cazuri speciale, mai ales pe timp de iarna, adapostul de noapte ajunge sa gazduiasca chiar si 30 de persoane, in general din municipiul Focsani."Toti beneficiarii sunt focsaneni. Regulamentul nu ne permite sa primim din judet sau alte judete, decat in regim de urgenta, pentru 48 de ore si doar in limita locurilor disponibile", a precizat Rodica Copaci.Oamenii strazii gasesc la Adapostul de noapte nu doar un loc unde sa doarma si o masa calda, ci si diverse alte servicii , de consiliere, mediere, ajutor pentru eliberarea documentelor pe care de cele mai multe ori nu le mai au sau sunt expirate si chiar ajutor pentru obtinerea unor drepturi sociale de la primarie sau pensii.