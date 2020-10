Prahova: Sase decese asociate COVID-19, in ultimele 24 de ore. Niciun loc liber la ATI

Potrivit sursei citate, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, 6.906 prahoveni au fost confirmati ca fiind infectati cu virusul SARS-CoV-2, iar dintre acestia 238 au decedat.Ultimele sase decese asociate acestei boli au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind vorba despre patru barbati, dintre care doi de 63 de ani, iar alti doi de 64, respectiv 67 de ani, si doua femei de 77 si 89 de ani, toti avand comorbiditati.Persoanele nou confirmate cu SARS-CoV-2 in Prahova fac parte din urmatoarele categorii de varsta: 0-18 ani - 8; 19-29 ani - 12; 30-39 ani - 26; 40-49 ani - 35; 50-59 ani - 21; 60-69 ani - 10; 70-79 ani - 10; peste 80 de ani - 1.Numarul total de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19, in Prahova, este de 378, dintre care 345 paturi sunt ocupate. La ATI, toate locurile pentru pacientii cu SARS-CoV-2 au fost raportate ca fiind ocupate.