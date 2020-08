Prahova: Toate locurile de terapie intensiva destinate pacientilor cu COVID-19, ocupate. Un nou focar, depistat la o fabrica cu peste 80 de angajati din Campina

"Toate locurile ATI (20) de la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti si de la Spitalul Municipal Campina sunt ocupate. Unitatea mobila de Terapie Intensiva este, momentan, indisponibila din cauza unei defectiuni tehnice" informeaza, marti Prefectura Prahova.Este a doua zi consecutiv cand nu mai exista paturi in spitalele din judet pentru cazurile severe de COVID-19. Intre timp, acest judet se mentine in topul judetelor in ceea ce priveste numarul de noi imbolnaviri, marti fiind raportate 53 de cazuri noi.Totodata, Directia de Sanatate Publica Prahova a raportat un nou focar de infectare cu noul coronavirus, identificat la un agent economic din Campina, unde 31 dintre cei 83 angajati au fost confirmati ca fiind infectati."Contactii directi ai acestora au fost izolati, a fost dezinfectat locul de munca, iar conducerea unitatii respective a dispus reorganizarea temporara a activitatii cu restrangerea ei", precizeaza Prefectura.Conform DSP Prahova, in prezent, 11 focare sunt declarate active, cu un total de 230 persoane.