Precizarile sefei spitalului "Victor Babes": "Vaccinul anti COVID-19 nu poate sa genereze boala, el contine practic doar reteta pentru producerea de anticorpi"

"Vaccinul nu poate sa genereze boala. Mai ales acest tip de vaccin este, prin felul in care este constituit, preparat, sintetizat, nu are cum sa produca boala, pentru ca el contine practic doar reteta pentru producerea de anticorpi.Nu contine nici macar un fragment viral, nici inactivat, nici atenuat si nici macar o proteina specifica derivata direct din virus, ci contine practic numai reteta de producere a proteinei de suprafata (...) genereaza la randul ei anticorpi si acesti anticorpi ne feresc de o viitoare infectie. Nu are cum sa produca acest vaccin o infectie", a spus medicul, la o dezbatere organizata de Colegiul Medicilor Romania, in parteneriat cu TVR.Presedintele CMR, Daniel Coriu, a afirmat ca se pot vaccina si persoanele cu boli hematologice maligne, insa momentul vaccinarii trebuie decis impreuna cu medicul hematolog curant."Da. Se pot vaccina. Care sunt bolile hematologice maligne? Sunt multe: limfoamele, mielomul multiplu, sindromul mielodispalzic, leucemii acute, leucemii cronice. Un raspuns bun la vaccinare presupune un sistem imun foarte bun. Pentru pacientii hematologici lucrurile nu stau chiar asa. Exista o imunodeficienta legata de boala. Aproape toate bolile hematologice maligne au o imunodeficienta, pentru ca ele sunt boli ale sistemului imun. (...)Sistemul imun natural este defect. (...) A doua problema este legata de terapie, care din nou vine ca un factor aditional si loveste in sistemul imun al pacientului. Vaccinarea trebuie sa o facem la toti, dar momentul vaccinarii este foarte important si acest lucru trebuie decis impreuna cu medicul hematolog curant", a explicat Coriu.Presedintele Colegiului Medicilor Bucuresti , Catalina Poiana, a spus ca studiile efectuate pana in prezent pentru validarea vaccinului anti-COVID-19 nu au evidentiat practic reactii adverse la pacientii cu boli tiroidiene, cu alte boli endocrine sau cu diabet zaharat."Toate studiile efectuate pana in prezent pentru validarea vaccinului anti-COVID-19 nu au evidentiat practic reactii adverse la pacientii cu boli tiroidiene sau cu alte boli endocrine sau cu diabet zaharat. (...) Nu este nicio boala endocrina care se constituie intr-o contraindicatie la vaccinul anti-COVID-19, cu precizarea ca boala trebuie sa fie stabila si compensata. (...)Bolile endocrine, inclusiv cele cu etiologie autoimuna, nu reprezinta o contraindicatie pentru vaccinarea anti COVID-19. Sunt poate doar niste masuri de siguranta pe care trebuie sa le luam, nu neaparat la bolile tiroidiene autoimune, ci la bolile adrenale autoimune, cum ar fi insuficienta cortico-suprarenala si spunem pacientilor nostri ca, daca dupa vaccinarea COVID-19 apar reactii adverse (...), daca poate sa apara spre exemplu o febra sau o durere musculara, acestor pacienti li se recomanda sa-si creasca doza substitutiva gluco-corticoida pe care o aveau, ca la orice infectie respiratorie usoara. Este o recomandare de rutina pe care noi o facem de obicei acestor pacienti", a sustinut medicul.