Un român este la 39 de ani unul dintre cei mai mari cercetători în științe comportamentale din lume. Ultima distincție pe care a primit-o în America

Născut în Aiud şi stabilit în SUA de 12 ani, Sergiu Pașca primește aproape în fiecare an câte un premiu important din partea organizațiilor științifice americane.Ultima distincție este reprezentată de Premiului Judson Daland pentru realizări remarcabile în investigaţii clinice orientate către pacient acordat de Societatea Filozofică Americană. Premiul în valoare de 50.000 de dolari va fi prezentat la reuniunea din aprilie 2022 a Societăţii Filozofice Americane. Sergiu Paşca este profesor asociat în psihiatrie şi ştiinţe comportamentale la Stanford Center for Sleep Sciences and Medicine ”Bonnie Uytengsu”, director al Stanogen Brain Organogenesis Program şi director al Stanford Neuroscience Stem Cell Core, Wu Tsai Neurosciences Institute, Universitatea Stanford.Distincţia poartă numele doctorului Judson Daland, născut în 1860, un proeminent medic din Philadelphia şi o figură remarcabilă în cercetarea medicală, care a lăsat cea mai mare parte a proprietăţii sale Societăţii pentru a sprijini cercetarea în medicina clinică.Premiul este oferit la fiecare 3-5 ani și recunoaşte realizările remarcabile în investigaţia clinică, în special cercetarea orientată spre pacient. În plus faţă de premiu, o bursă Judson Daland este acordată anual folosind aceste fonduri. Membrii comitetului de selecţie Daland este format din personalități ale lumii ştiințifice şi medicale americane. În primăvara acestui an, Societatea Internaţională de Cercetare în domeniul Schizofreniei (SIRS) l-a numit pe Sergiu Paşca, cercetătorul anului 2021.Sergiu Paşca este originar din oraşul Aiud şi a plecat din România în 2009. La doar 31 de ani a reuşit să deţină propriul laborator (Pasca Lab) la una dintre cele mai mari şi mai importante universităţi din SUA. Începând din ianuarie 2014, dr. Sergiu Paşca conduce propriul său grup de cercetare în domeniul bolilor neuropsihiatrice în calitate de membru al corpului profesoral al Universităţii Stanford în California. A primit în total aproape 20 de premii şi distincţii din partea unor organizaţii şi societăţi din domeniul medical. Scopul laboratorului ”Paşca” este de a descifra mecanismele moleculare şi celulare ale tulburărilor neuropsihiatrice, inclusiv ale autismului. Grupul de cercetători utilizează o abordare multidisciplinară care include elemente de genetică umană şi neurobiologia dezvoltării, modele animale şi neuroni diferenţiati din celule pluripotente reprogramate obţinute de la pacienţi.Obiectivul pe termen lung al grupului condus de Dr. Sergiu Paşca la Stanford este de a identifica noi ţinte terapeutice pentru bolile neuropsihiatrice. În 2019, laboratorul Pasca Lab” a obţinut o finanțare în valoare de de 2,5 milioane de dolari de la proprietarul Facebook , Mark Zuckerberg, prin fundaţia ”Chan Zuckerberg Initiative”.