Presa din Olanda scrie despre brain drain, fenomenul care a lasat inclusiv Romania fara medici: In criza corona, ne putem pregati de razboi!

Ziare.

com

"Libera circulatie a persoanelor este una dintre temeliile pe care se sprijina Uniunea Europeana. Asta inseamna ca fiecare cetatean UE are voie sa lucreze in orice tara vrea. Insa in contextul pandemiei fix aceasta libera circulatie atarna acum ca sabia lui Damocles asupra unor tari.In conditiile in care toate cele 27 de state membre ale UE se bazeaza in situatia actuala pe personalul medical, cei mai noi membri ai familiei europene sunt cei care mor in lupta cu pandemia. Aceste tari se confrunta cu o lipsa masiva de personal medical.Tarile din Europa Centrala si de Est se lupta de ani buni cu un exod de medici si asistente. De la aderarea lor la UE, statele membre din regiune s-au lovit de o emigrare in masa a lucratorilor din domeniul sanatatii catre Vest.Nu este surprinzator faptul ca acest flux este unidirectional. Salariile mari si sistemele sanitare mai bine organizate din Occident sunt atractive pentru multe cadre medicale", scriu jurnalistii olandezi.Acestia au avansat si cateva cifre, pentru a evidentia discrepantele cand vine vorba de bani cheltuiti in Sanatate."Cifrele vorbesc de la sine. Date din 2016 de la Eurostat arata ca exista un decalaj mare intre statele membre in ceea ce priveste cheltuielile cu sanatatea. De exemplu, Romania si Bulgaria cheltuiesc 432 si respectiv 556 de euro pe locuitor pe an, in timp ce statele membre occidentale, precum Olanda, Germania si Danemarca, aloca in jur de 4.000 de euro pe cap de locuitor pe an. Este de la sine inteles ca acest lucru creeaza, de asemenea, un decalaj si in ce priveste salariile", scrie sursa citata.In timp ce un medic generalist din Olanda si Danemarca castiga cu mult peste 100.000 de euro brut pe an, un medic generalist ceh primeste in medie mai putin de 32.000 de euro brut pe an, iar in Ungaria salariul mediu este de aproape 24.000 de euro brut pe an.Oricum, in ciuda faptului ca duc lipsa de personal medical (fenomen numit "brain drain"), tarile din Europa de Est au fost mai ferite de pandemia de coronavirus. Cazurile de infectare si decesele provocate de COVID-19 sunt mult mai numeroase in tari precum Germania, Franta, Belgia sau Olanda.Publicatia citata noteaza ca motivul este ca tarile din regiune au impus izolare nationala din timp.Cifrele Comisiei Europene confirma fenomenul "brain drain", care face ca sistemele de sanatate din Europa Centrala si de Est sa aiba probleme. De exemplu, aproape jumatate dintre medicii romani au plecat in intervalul 2009 (la doi ani dupa ce tara a intrat in UE) - 2015 sa lucreze in alta tara. Romania are acum cea mai mica densitate de medici din UE.Si in restul regiunii cifrele se micsoreaza. In 2019, Bulgaria avea cu 49 de medici mai putin la 100.000 de locuitori decat in 2002, cand inca nu facea parte din familia europeana.Comparativ, Olanda avea in 2019 cu 18 medici mai mult la 100.000 de locuitori fata de 2002.Acelasi este si cazul asistentelor medicale.Intre 2002 si 2019, pentru fiecare 100.000 de estonieni, 51 de asistente au parasit tara in cautarea unui salariu mai generos. Lucrurile nu stau mai bine in restul regiunii: 35 de asistente la 100.000 de locuitori au plecat in Bulgaria, 95 in Slovacia si 118 in Romania, in timp ce tari precum Regatul Unit (+66), Olanda (+6) si Luxemburg (+ 333) toate au un aflux de asistente.Asistentele din Europa de Est sunt primite cu bratele deschise. "De fapt, statele membre din Est formeaza astfel lucratorii din sanatate pentru tarile instarite din Occident", puncteaza ziarul olandez.Din necesitate, tarile din Est incearca sa ii convinga pe medici si asistente sa ramana "acasa". In acelasi timp, lipsa de personal e suplinita de studenti la Medicina sau cadre medicale iesite la pensie.In contextul pandemiei, Slovenia a trimis studentii la Medicina in spitale, pentru a ajuta cadrele medicale in lupta cu coronavirusul. Guvernul de la Sofia le-a promis medicilor bulgari bani in plus: un stimulent financiar de 500 de euro pe luna, lucru care s-a intamplat si la noi in tara."Aderarea la Uniunea Europeana a adus multe lucruri bune in multe state membre estice, in ultimii ani, cum ar fi investitii sau acorduri comerciale profitabile. Dar, intr-adevar, exista si un dezavantaj al apartenentei la UE.Acum, in conditiile in care coronavirusul tine continentul captiv, este si mai evident fenomenul brain drain.Deocamdata, spitalele nu au cedat din cauza deficitului de personal, partial pentru ca numarul infectiilor din regiune este redus comparativ cu situatia din Vest. Cu toate acestea, in cazul in care coronavirusul va lua amploare in Est, statele membre din regiune se pot pregati de razboi", conchid jurnalistii olandezi.A.D.