Presedintele Colegiului Medicilor: Ar trebui pus la punct un "algoritm de selectie" pentru pacientii carora li se atribuie un loc la terapie intensiva, in perioade de criza. Nu medicul trebuie sa decida

"Trebuie sa acceptam ca probabil vom ajunge la aceasta situatie. Este vorba despre o alocare corecta a resurselor, intr-un sistem cu resurse limitate. In primul rand, nu medicul decide, acest lucru trebuie foarte clar inteles de tata lumea. Nu medicul decide cine traieste si cine moare, nu noi decidem care pacient traieste, care pacient moare. Trebuie sa existe un cadru legal, legitim, transparent si fara discriminare" a declarat medicul Daniel Coriu la Digi 24, raspunzand unor intrebari.Daniel Coriu a explicat ca problema legata de bioetica este una foarte veche, ca au existat "scenarii" cu privire la modul in care sunt tratati pacientii in situatii de catastrofe, iar atunci se mergea pe ideea salvarii unui numar cat mai mare de victime.In ceea ce priveste pandemia de COVID-19, profesorul a explicat ca sunt articole de recente, sunt experti in bioetica, in special din SUA, care vorbesc despre "un algoritm de selectie" in functie de prognosticul pe care il are un pacient."Sunt articole de recente, sunt experti in bioetica, in special din Statele Unite, se merge pe crearea unui algoritm de selectie, un triaj in care sa existe un principiu foarte clar al prognosticului pe termen scurt. Vom alege acei pacienti care au un prognostic pe termen scurt bun. (...) Acest algoritm, acest triaj trebuie sa fie, cumva, deja implementat in Romania, ca medicul, cand va fi pus in aceasta situatie, sa aiba la dispozitie" a afirmat medicul.Acesta sustine ca este "inuman" ca un medic sa fie pus in situatia de a alege care pacient traieste si care nu."Nu medicul trebuie sa decida, nu poate sa preia asupra sa acest lucru, aceasta sarcina, este inuman sa ceri unui medic sa faca acest lucru, trebuie sa existe un algoritm. Exista un model elvetian, modelul italian practicat in primul val (al pandemiei - n.r.). Exista modele, expertii sa le discute, sa existe o discutie transparenta si larg acceptata. Populatia trebuie sa inteleaga ce se intampla, de ce si mai ales sa fie niste criterii care pot fi revizuite."Profesorul Coriu a explicat ca varsta nu trebuie sa fie un factor de discriminare, dar ca sunt "alte criterii care sunt oarecum corecte"."Din fericire inca nu suntem, poate nu vom ajunge, dar cred ca nu trebuie sa ne bazam pe acest lucru, cred ca ar fi bine ca cei care sunt, sa spunem, in charge cu acest lucru sa o faca. Nu trebuie sa punem pe umerii medicilor, nu medicul trebuie sa decida" a concluzionat Daniel Coriu.