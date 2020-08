Primarul orasului Comarnic, confirmat pozitiv cu coronavirus: "Va spun sincer ca nu cunosc cum m-am infectat"

Iata mesajul primarului

Judetul Prahova se afla intre judetele cu cele mai multe cazuri de coronavirus inregistrate in ultima perioada. In ultimele 14 zile, peste o mie de noi infectari au fost depistate in Prahova.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat sambata, la Iasi, ca rata de infectare cu noul coronavirus este mai mare in judetele unde este dezvoltat turismul, dar si acolo unde sunt multi navetisti."Avem in acest moment mai multe infectari in Arges, Dambovita, Prahova. In general acolo unde sunt activitati economice, transport navetisti intrajudetean sau interjudetean. Pe locul trei ar fi turismul. In celelalte regiuni, majoritatea sunt din turism", a declarat ministrul Sanatatii la Iasi, in cadrul unei conferinte de presa."Dragii mei!In calitate de primar al orasului Comarnic, e datoria mea sa anunt ca am fost confirmat cu infectia cu virusul SARS-CoV-2 si in acest moment sunt internat in spital, unde mi se administreaza deja tratament.In toata aceasta perioada de pandemie, in care am fost implicat in toate activitatile Primariei, m-am protejat si am purtat masca, am respectat distantarea sociala si regulile de igiena si, cu toate astea, m-am infectat cu acest virus. Sunt om intre oameni si probabil ca o secunda de neatentie a fost suficienta! Va spun sincer ca nu cunosc cum m-am infectat.Starea mea evolueaza favorabil si ma pregatesc sa revin cu forte proaspete pentru a face ce stiu eu mai bine, sa muncesc alaturi de voi, sa coordonez activitatea primariei si impreuna sa luam cele mai bune decizii pentru comunitatea noastra!Raman alaturi de voi toti, indiferent de simpatiile politice!Sa ne auzim sanatosi! Doamne ajuta!Al vostru, Sorin Popa."