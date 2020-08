Primele doze de Remdesivir, pentru tratarea bolnavilor COVID, au ajuns la Spitalul "Victor Babes" din Timisoara

Managerul spitalului, dr. Cristian Oancea, a declarat, sambata, ca aceasta prima transa a fost primita in baza contractului semnat si finantat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, iar dozele ajung pentru tratamentul a sapte pacienti eligibili."Este un prim transport. Asteptam ca in perioada urmatoare sa mai primim inca 150 de asemenea flacoane, ceea ce ar asigura necesarul pentru 30 de pacienti. Medicamentul a fost distribuit in toata tara, dar noi am fost printre primii care l-au primit. Remdesivirul a dat rezultate foarte bune in tratamentul aplicat pacientilor aflati in stare grava, in Terapie Intensiva.Noi am administrat acest medicament, prima data, in luna mai, unui pacient intubat si ventilat mecanic. Pana acum am avut rezultate bune. Atunci, am reusit sa obtinem medicamentul fiind cooptati intr-un studiu international. Acum, am primit medicamentul in baza contractului semnat si finantat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare", a afirmat dr. Cristian Oancea.Antiviralul Remdesivir a fost acreditat de Comisia Europeana a Medicamentului, in luna iulie, pentru a fi folosit in tratamentul pacientilor infectati cu noul coronavirus. Romania va beneficia de 25.000 de flacoane de Remdesivir care vor ajunge in tara, in trei transe. Romania este a doua tara, dupa Spania, in ceea ce priveste alocarile europene ale acestui medicament.