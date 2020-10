Profesorul Alexandru Rafila: "Pana la sfarsitul anului, doua vaccinuri anti-COVID vor fi autorizate". Care va fi pretul lor

"Sunt mai multe companii care sunt aproape de realizarea vaccinului anti-COVID: Pfizer, Sanofi, Astra-Zeneka, Moderna. Aceste companii sunt in studiul de faza 3, cel mai avansat inainte de se obtine aprobarea.", spune Alexandru Rafila, la Antena 3. Expertul Romaniei la Organizatia Mondiala de Sanatate a explicat si cum functioneaza serul care ne va proteja de COVID: "Aceste vaccinuri au la baza ARN-Mesager, o forma de acid nucleic care determina in organism sinteza unor proteine de suprafata, similare cu cele pe care le are virusul Corona si in felul acesta se genereaza un raspuns imun. Pana acum nu au fost folosite astfel de vaccinuri.""Sunt foarte sensibile la variatiile de temperatura. Ele trebuie mentinute la o temperatura de minus 70, minus 80 de grade, o mare provocare. Nu exista instalatii frigorifice de mari capacitati care sa ofere aceste temperaturi si sunt foarte scumpe. Un congelator de 400 de litri costa 12.000 euro. Atunci, producatorii vor conditiona vaccinul in cutii speciale, termoizolate, care contin gheata carbonica si fac posibil transportul si pastrarea lui la temperatura optima timp de 10 zile," precizeaza Alexandru Rafila."Cred ca pana la sfarsitul anului vor iesi pe piata cel putin doua vaccinuri, pana in decembrie 2020, vor fi autorizate doua vaccinuri.""Trebuie sa fim pregatiti sa administram vaccinul," spune profesorul. A doua conditie este ca o tara sa fie pregatita sa administreze vaccinul in cantitati foarte mari. Aceste vaccinuri trebuie administrat in doua doze la interval de 30-60 de zile.In Romania ar trebui vaccinati 7 milioane de oameni si trebuie 14 milioane de doze.Exista doua variante de pret. Cele finantate de guvernele lumii vor fi ieftine, explica Rafila. Pretul unui vaccin ar fi pana in 5 euro, spune expertul. In cazul companiilor care au investit din resurse proprii, va exista un alt pret - 20 de euro.