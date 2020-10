Profesorul Rafila, despre calcularea ratei de incidenta: "Trebuie sa folosesti intotdeauna aceeasi baza de date cand faci o raportare, nu sa o modifici de la o zi la alta"

Totodata, profesorul Alexandru Rafila explica faptul ca acesta este modul in care actioneaza si Centrul European pentru Combaterea Bolilor. "Institutul National de Sanatate Publica a folosit niste date care se refera la populatia rezidenta in Bucuresti , date care sunt aceleasi decand se face masuratoarea de catre Institut. Sa nu ne inchipuim ca se foloseau alte date in fiecare zi.Aceleasi date au fost folosita in mod curent si rezultatul pe care l-au comunicat colegii de la INSP erau in concordanta cu ceea ce s-a comunicat in mod evident si in perioada anterioara", a precizat Presedintele Societatii Romande de Microbiologie, citat de B1 Tv. Mai mult decat atat, el este de parere ca regulile s-au schimbat peste noapte la noi, desi la nivel european calculul se face tot pe populatia rezidenta."Trebuie sa folosesti intotdeauna aceeasi baza de date cand faci o raportare, nu sa o modifici de la o zi la alta. Mai mult, si Centrul European al Bolilor, cand raporteaza incidenta cumulata pentru 14 zile, foloseste tot populatia rezidenta, intr-o anumita tara. Noi de exemplu, nu mai suntem 22,5 milioane de locuitori in Romania, ci conform Eurostat suntem 19,4 milioane de locuitori", a detaliat Alexandru Rafila.Pe de alta parte, secretarul de stat Raed Arafat , sustine ca nu exista nicio concordanta, ci ca asa se fac calculele in Romania. "Nu este o neconcordanta, ci mai repede la ce numar ne referim, noi am stabilit ca ne referim la ce numar este mai aproape de realitate, numarul de 2. 196.000 la acest moment, care include oamenii din Bucuresti, dar si persoanele care au viza de flotant", a precizat el.