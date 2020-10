Profesorul Rafila, despre noile restrictii impuse de autoritati: "O sa vedem in urmatoarele doua saptamani daca au avut efect"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Numai timpul ne va demonstra si o sa vedem peste o saptamana, doua daca aceasta crestere se stabilizeaza si eventual incepe sa scada numarul de cazuri. Acela va fi momentul adevarului, trebuie sa vedem efectul masurilor in viata reala", a spus Alexandru Rafila, despre noile restrictii pentru prevenirea raspandirii bolii, la postul Digi 24. Despre avertismentul OMS, el a spus ca "nu se rezolva relaxarea oamenilor". "Trebuie sa intelegem ca si oamenii au o limita de tolerabilitate. Nu poti sa tolerezi la nesfarsit o masura care iti modifica viata de zi cu zi. Mai degraba convingerea si parteneriatul cu oamenii este acela care poate sa rezolve o problema", a completat el.Profesorul a precizat ca utilizarea mastilor in spatii deschise se va realiza daca oamenii inteleg pericolul si vor sa faca acest lucru: "Nu poti sa pui pe cineva sa urmeasca populatia, ca sa vada cine poarta masca si cine nu. Trebuie sa existe colaborarea populatiei si specialistii de la Grupul de Comunicare Strategica probabil ca ar trebui sa lucreze mai intens pe zona de comunicare si explicare".Alexandru Rafila a precizat ca nu poate sa lege aceasta crestere de alegeri, pentru ca "am avut 2.000 de cazuri pe zi in primele zile care au urmat alegerilor, deci nu a fost un efect direct. (...) Sa asteptam sa vedem ce se intampla saptamana asta si puteam sa avem o concluzie mai apropiata de adevar".Specialistul nu s-a putut pronunta cu privire la amanarea alegerilor parlamentare: "Sa mai asteptam cateva zile pana se fac doua saptamani de la data la care s-au desfasurat alegerile locale".In legatura cu "scenariul catastrofal" de 4.000 de cazuri noi pe zi, Alexandru Rafila a raspuns ca "scenariul catastrofal este acela la care numarul de cazuri pe zi blocheaza sistemul de sanatate, accesul la servicii de sanatate, accesul in sectiile de terapie intensiva si ridica mortalitatea"."Acela este scenariul catastrofal. Daca discutam de 4.000, de 3.000 sau de 4.500, asta e altfel de discutie, dar acela este momentul, momentul in care sistemul de sanatate nu mai poate sa preia toate persoanele care trebuie internate si tratate, mai ales in zonele de terapie intensiva. N-ai de unde sa stii exact la cat se va opri, depinde cine se imbolnaveste. Daca nu vom reusi sa protejam pacienti din categoriile vulnerabile, atunci sistemul se va bloca", a subliniat reprezentantul Romaniei la OMS.