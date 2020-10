Prognoza sumbra a unui medic: "Bucurestiul va ajunge in doua saptamani la peste 1.000 de cazuri noi pe zi daca nu se introduce carantina maine"

"Tot mai multe persoane publice se vor imbolnavi"

"Purtati masca in spatiul public"

Octavian P Jurma, fost medic si cercetator, pensionat pe caz de boala, scrie pe pagina sa de Facebook despre pericolul acestei cresteri a numarului de infectari zilnice."A debutat saptamana in care COVID-19 va da desteptarea la multi romani si sper ca si la guvern. Rata de pozitivare de luni a fost uriasa, 25 de cazuri la fiecare 100 de teste si anunta pierderea iminenta a abilitatii noastre de a urmari epidemia.Prognoza pentru varful de saptamana asta (miercuri sau joi) este in jur de 2.600 de cazuri noi (in intervalul definit de suportul de la 2.086 si plafonul de la 3,227).Exista deci o posibilitate reala sa depasim inca de saptamana asta 3,000 de cazuri pe zi in conditiile in care orice am face maine, va dura doua saptamani sa isi produca efectul.Lipsa de teste ne orbeste si ne handicapeaza in lupta cu COVID-19. Daca vom continua sa luam masuri reactive cand nu testam suficient mereu vom fi cu doua saptamani in urma epidemiei.", ascris medicul Octavian P Jurma pe pagina sa de Facebook.El mai spune ca Bucurestiul va ajunge "de unul singur in doua saptamani la peste 1.000 de cazuri noi pe zi daca nu se introduce carantina maine".", a mai transmis medicul.Octavian P Jurma mai transmite ca situatia este identica si in Moldova, unde doar Botosani mai tine piept epidemiei, si ca sistemul medical va fi lovit in urmatoarele zile de valul care a debutat saptamana trecuta."Este imperativ sa purtati masca in orice spatiu public, sa pastrati distanta sociala si sa evitati orice eveniment social in judetele cu DM3 peste 80.Pentru a pastra capacitatea de monitorizare a numarului de cazuri in urmatoarea perioada de crestere majora a fost necesara modificarea scalei DM3. Am adaugat o noua treapta pe scara logaritmica binara a indicatorului DM3-COVID19.Valorile si modul de calcul nu se modifica, are loc doar o schimbare in codul de culori prin introducerea intervalului 80-160 si peste 160" mai transmite fostul medic.Noua harta generata astfel este mai usor de citit in conditiile unor valori tot mai crescute a numarului mediu de cazuri din judete. Acum se vede mai usor cat de mare este incidenta in Bucuresti si Neamt, singurele judete cu DM3 peste 160.Citeste si: