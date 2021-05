Pui de urs gasit in Maramures. A primit ingrijri de la medicul veterinar si a fost transferat la un centru din Harghita VIDEO

Animalul salbatic a primit ingrijiri de la medicul veterinar, a fost hranit si transferat la un centru amenajat special pentru puii de urs."Un pui de urs a fost gasit in comuna Novat, langa Borsa, jud. Maramures. A primit imediat ingrijiri de la medicul veterinar, a fost hranit si transferat la centrul pentru puii de urs din Balan, jud. Harghita. Dupa recuperarea fizica va fi eliberat in padure , acolo unde este locul lui", a scris Octavian Berceanu, comisar general al Garzii Nationale de Mediu, pe Facebook Berceanu a atasat un clip video in care se vede cum ursuletul este hranit.