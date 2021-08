Avertismentul unui medic rezident din Capitală: "Sunt puține locuri disponibile la Matei Balș pentru transferul copiilor COVID pozitiv stabili pentru că au tot venit"

Doctorița a povestit, într-o postare pe Facebook , cum a arătat seara de vineri la camera de gardă la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, locul unde își desfășoară activitatea."Nu știu cum e seara de vineri în alte părți, însă la camera de gardă am evaluat mai mulți copii, dintre care doi sunt de menționat. Primul copil-4 ani, pusee febrile debutate în urmă cu 12 ore, T max-41.2 C, refractar la tratament, saturații bune, fără alte manifestări clinice îngrijorătoare, mama nevaccinată, susținând că are în prezent laringită nedocumentată, convinsă că nu poate fi altceva, după teste, pozitivă COVID, la fel și copilul", a scris Cristina Drăghici pe Facebook."Al doilea copil-sugar de 1 lună, pusee febrile debutate în urmă cu 3 zile, T max-38.5 C, refractar la tratament, scaune de consistență apoasă, mama nevaccinată, simptomatologie similară, pozitivă COVID, la fel și sugarul, ambii transportați la Matei Balș prin SMURD", a completat ea."Sunând pentru transfer, am aflat că sunt puține locuri disponibile la Matei Balș pentru transferul copiilor COVID pozitiv stabili pentru că au tot venit. Și vor mai veni. Las aici câteva indicații în caz de teste pozitive în rândul copiilor, alături de calda rugăminte de a lua în serios ce se întâmplă și ce se va mai întâmpla", a mai scris medicul.