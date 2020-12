Alexandru Rafila, despre Vlad Voiculescu, vehiculat ca nume pentru Ministerul Sanatatii: "Cunoaste bine sistemul de sanatate. Cu siguranta, nu va fi un ministru mai slab ca Nelu Tataru"

Intrebat vineri seara, la Digi24, cine considera ca ar fi un ministru mai bun, data fiind criza pe care o traversam, Vlad Voiculescu sau Nelu Tataru, profesorul Alexandru Rafila a raspuns: "Cu siguranta domnul Vlad Voiculescu nu va fi un ministru mai slab decat domnul Nelu Tataru".Rugat sa isi argumenteze afirmatia, Alexandru Rafila a explicat: "Vlad Voiculescu cunoaste sistemul de sanatate, cu toate ca nu este medic. Acuma, lucrul pe care eu il astept de la el si, ma rog, il asteptam cu totii, este sa dovedeasca ca are o vocatie a constructiei in sistemul de sanatate. Eu sper ca dl. Voiculescu sa gaseasca in medici , inclusiv in cadrele didactice, nu niste adversari, ci niste parteneri".El a sustinut ca in mandatul precedent, in Cabinetul Ciolos, Vlad Voiculescu nu a avut o relatie prea buna cu mediul universitar medical pe care il numise "UMF-istan", conform Digi 24.In opinia lui Rafila, Nelu Tataru are o cunoastere limitata a sistemului de sanatate."Primul lucru pentru un ministru nou care vine ar fi sa cunoasca sistemul de sanatate - din pacate, dl. Tataru a avut o cunoastere extrem de limitata a functionarii sistemului de sanatate - iar reformarea sistemului de sanatate sa nu fie o reformare care reflecta niste dorinte sau impulsuri, ci sa duca intr-adevar la o revitalizare a acestui sector care, din pacate, in continuare ne plaseaza pe ultimele locuri din Europa nu numai din punct de vedere al finantarii, ci si din punctul de vedere al multor indicatori demografici si de sanatate", a comentat Alexandru Rafila.Citeste si: