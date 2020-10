Reactia medicului Dorel Sandesc, dupa ce Romania a atins un nou record al deceselor cauzate de COVID-19: "Niciodata situatia nu a fost mai ingrijoratoare la ATI"

Pe de alta parte acesta a subliniat ca desi trebuie sa fim ingrijorati, Romania se afla inca intr-o situatie controlabila a crizei, iar numarul global al deceselor este mult sub cel raportat in alte state cu sisteme de sanatate mult mai performante."Toata evolutia este ingrijoratoare, este evident acest lucru. Din pacate aceasta situatie poate fi observata si pe plan international. In ceea ce priveste cifrele, aceste mortalitati trebui integrate desigur in evolutia globala a crizei. Acum evolutia din ultima perioada indica faptul ca Romani a avut un numar mare de decese raportat la numarul de locuitori pe perioada de 14 zile care este indicatorul utilizat.Dar nu trebuie uitat ca au existat perioade de doua saptamani in cursul acestei crize in care alte tari au avut cifre de cateva ori mai mari la acelasi inicator", a declarat Dorel Sandesc, citat de B1 TV. Acesta a precizat pentru sursa citata ca Romania se afla mult in urma altor state in ceea ce priveste rata deceselor raportate la cazurile de COVID-19 sau la populatia totala."Ce ramane relevant este mortalitatea globala in timpul crizei raportata fie la numarul de cetateni ai tarii, fie la numarul de cazuri pozitive. Din aceasta perspectiva Romania este undeva pe locul 17 in Europa la numarul de decese raportat la numarul de locuitori, intr-o pozitie asemanatoare raportat la numarul persoanelor depistate pozitiv. Deci alte tari au o mortalitate mai mare desi sistemele lor sanitare sunt mai dezvoltate.Daca Romania ar avea cel mai mare numar de mortalitati ne este ceva surprinzator prin urmare avand in vedere ca sistemul de sanatate a fost mereu neglijat de catre statul roman. Daca nu avem cele mai mari mortalitati putem cadea de acord ca o parte din merite apartine corpului medical. Una din lectiile majore este ca Romania nu mai poate sa ignore sistemul sanitar iar romanii nu mai pot accepta aceasta situatie", a mai precizat Dorel Sandesc.In ceea ce priveste situatia de la ATI, medicul a atras atentia ca niciodata situatia de acum nu a fost mai ingrijoratoare:"Nu a fost niciodata atat de ingrijoratoare asa cum este acum. Daca am fi stat si n-am fi facut nimic ar fi fost dramatic. Dar Societatea Romana de ATI a depus eforturi nu doar in ingrijirea pacientilor dar si in promovarea unor programe majore de modernizare accelerata si dotare a sectiilor ATI. Am creat programe si le-am pus pe masa autoritatilor De asta nu am colapsat", a mai precizat Dorel Sandesc.