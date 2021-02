Reinscrierile la vaccinarea cu serul Pfizer, reluate la inceputul lunii martie. "Din aprilie vom deschide cu siguranta majoritatea centrelor de vaccinare si cea de-a treia etapa"

"Reinscrierile incep in a doua parte a lunii martie. Activitatea propriu-zisa de vaccinare va incepe din 15 martie, ceea ce inseamna ca programarile se vor deschide cel putin cu o saptamana inainte. Este posibil sa punem in activitate circa 200 de noi cabinete pentru vaccinare, ceea ce ne va asigura aproximativ 12.000 de noi locuri zilnic incepand cu 15 martie. Noi vom deschide aceasta posibilitate de programare cel putin cu o saptamana mai devreme, dupa prima saptamana a lunii martie. In aceste centre de vaccinare vom distribui aceste doze suplimentare de la compania BioTech - Pfizer", a declarat Valeriu Gheorghita la Digi24, vineri seara. Din luna aprilie vor fi deschise si majoritatea centrelor propuse la nivelul fiecarui judet."Din aprilie vom deschide cu siguranta majoritatea centrelor pe care le avem propuse la nivelul fiecarui judet ceea ce inseamna aproximativ 1760 de cabinete de vaccinare, tinand cont ca acum functionam cu aproximativ 30 la suta din aceasta capacitate. Avem circa 38.000 - 40.000 de persoane vaccinate in fiecare zi cu o capacitate de 30 la suta", a mai declarat Gheorghita.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a mai precizat ca din luna aprilie vor fi peste 100.000 de persoane vaccinate zilnic."Noi anticipam ca, din aprilie, cand vom deschide aceste cabinete vom putea depasi 100.000 de persoane vaccinate, cu conditia sa avem si dozele livrate. Din al doilea trimestru al anului urmeaza sa primim un numar semnificativ de doze, in primul rand de la Pfizer, probabil de patru ori mai mult decat am primit pana acum, insa sunt date care urmeaza sa fie confirmate", a declarat Gheorghita.Valeriu Gheorghita a mai precizat. de asemenea, ca cea de-a treia etapa de vaccinare va debuta cel mai probabil in luna aprilie a acestui an."Este foarte probabil ca vom deschide si a treia etapa, probabil in aprilie. Cred ca undeva la mijlocul lunii aprilie sa deschidem si etapa a treia de vaccinare", a mai adaugat Gheorghita.