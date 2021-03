Restrictia controversata care ar putea sa genereze noi focare de Covid. Specialisti: "E cea mai mare eroare"

Razvan Chereches trage un semnal de alarma

"E cea mai mare eroare"

Toti trei atrag atentia asupra unei masuri controversate: inchiderea magazinelor mai devreme. Acest lucru va genera aglomeratie, spun ei, iar asta va creste interactiunea intre oameni si va duce la noi infectari.Profesor la Universitatea Babes Bolyai din Cluj, Stefan Voinea este si consilier pe probleme de transparenta si integritate al ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu . Voinea trage un semnal de alarma ca inchiderea magazinelor mai devreme este o masura prost gandita, care va genera aglomeratie, ceea ce va duce la noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel, masura nu numai ca nu ar fi utila in lupta pentru oprirea valului al treilea, dar ar genera si mai multe cazuri.CITESTE SI: Apostolii terorii: medicii care au panicat populatia pe timp de pandemie cu mesaje apocaliptice CITESTE SI: Medicii din tabara conspirationistilor: dezinformarile cu care au iesit la rampa, insultele pentru cei care poarta masca si "vaccinul care da leucemie" Stefan Voinea a facut un review al studiilor privind interventiile non-farmaceutice cu privire la raspandirea coronavirusului. In urma acestei analize, Voinea atrage atentia ca nu a gasit nici macar un indiciu ca reducerea orelor de functionare a magazinelor ar putea fi o solutie pentru combaterea pandemiei."Am facut un review rapid al studiilor cu privire la interventiile non-farmaceutice (NPIs) care functioneaza in prevenirea raspandirii COVID-19. Nu am gasit absolut nimic care sa indice faptul ca reducerea orelor de functionare a magazinelor ar fi de ajutor. Un timp de functionare mai restrans inseamna sanse mai mari de a genera aglomeratie, deci risc mai mare de infectare", atrage el atentia.Stefan Voinea este sustinut si de Razvan Chereches. Intr-o postare pe Facebook , Chereches atrage atentia ca departe de a reduce contactele intre oameni, aceasta masura va genera mai multa aglomeratie, pentru ca oamenii vor avea mai putin timp pentru a face cumparaturi."Complet de acord cu Stefan Voinea (analiza rapida a literaturii stiintifice - vezi link). Restrictia orarului de functionare a supermarketurilor nu este bazata pe dovezi stiintifice si va genera, cel mai probabil, aglomerare in apropierea orei de inchidere.Rata de transmitere a virusului este direct corelata cu nivelul de interactiune intre oameni (cat timp si cati oameni). Daca se aplica restrictia numarului de persoane in supermarketuri in functie de suprafata = multi oameni nu vor putea sa isi cumpere cele necesareDaca se aplica restrictia orei dar nu se aplica restrictia numarului de persoane = focare masive de infectie ar fi avut mai mult sens ca orarul supermarketurilor sa coincida cu restrictia generala si sa fie restrictionat accesul in mall-uri sau la petreceri private", a scris Chereches pe Facebook.De aceeasi parere este si Angela Campean, medic roman din Milano. "Asta cu restrangerea orarului magazinelor e cea mai mare eroare. Oamenii nu vor mai avea de ales si se vor ingramadi, iar asa o sa apara si noi focare. Pentru ca oamenii trebuie sa manance si cand sunt restrictii, nu pot sa-si puna fermoar la gura si nici nu pot sa se duca la magazin cand le cere domnul Arafat. E o masura negandita, periculoasa pentru oameni", a spus medicul.Angela Campean a mai vorbit si despre politica unor supermarketuri, care au retras cosurile mici si le cer oamenilor sa foloseasca exclusiv carurcioarele. Asta pentru ca, spun unii, virusul s-ar transmite mai mult prin contact cu cosurile."E cea mai comica masura pe care mi-a fost dat sa aud, rivalizeaza cu cea in care oamenii erau tinuti inchisi in case, in loc sa li se spuna sa iasa la aer, afara, unde virusul nu circula la fel ca in spatiile inchise. Dar se pare ca in mintea unora, virusul prefera cosurile de mana si se fereste de carucioare", mai spune medicul.