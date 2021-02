Romania trimite in Slovacia o echipa medicala care va sustine eforturile de combatere a pandemiei COVID-19

"Romania raspunde solicitarii de asistenta internationala lansata de autoritatile din Slovacia. Acest raspuns exprima solutia concreta a solidaritatii Uniunii Europene fata de statele membre. Autoritatile medicale din Slovacia au acum mai mult ca niciodata nevoie de ajutor, iar mesajul nostru este unul simplu - "personalul medical din Slovacia nu trebuie sa fie singur in aceasta lupta neechilibrata cu acest inamic invizibil; Nu sunteti singuri"", a precizat comunicatul Executivului.In contextul sustinerii eforturilor de combatere a raspandirii virusului SARS-CoV-2 si urmare a activarii Mecanismului European de Protectie Civila - solicitare primita de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in calitatea sa de punct national de contact, de la Centrul de Coordonare a Raspunsului la Urgenta al Comisiei Europene (ERCC) - Guvernul Romaniei doreste sa sprijine Republica Slovacia prin trimiterea unei echipe medicale specializate in anestezie si terapie intensiva, a adaugat sursa citata.Astfel, precizeaza Guvernul, o echipa compusa din 5 medici si 9 asistenti medicali este pregatita sa ajute autoritatile medicale de la Bratislava. Echipa va fi insotita si de doi reprezentanti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.Misiunea este prevazuta sa dureze 21 de zile.Atat personalul medical, cat si personalul IGSU care va asigura suportul pentru desfasurarea in bune conditii a misiunii, inclusiv legatura cu autoritatile slovace, sunt pregatiti sa inceapa deplasarea imediat ce oferta Romaniei va fi acceptata de Ministerul Sanatatii din Slovacia, a mai precizat Executivul.Actiunea este finantata de Comisia Europeana prin ESI (Instrumentul privind furnizarea sprijinului de urgenta pe teritoriul Uniunii).