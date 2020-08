Se modifica modul de acordare a concediilor medicale pentru carantina si izolare

Conform institutiei, Proiectul de Ordin al ministrului Sanatatii si al presedintelui CNAS, prin care vor fi modificate si completate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, a fost postat in transparenta decizionala, incepand cu data de 31 iulie 2020.Proiectul prevede ca persoanelor pentru s-a instituit masura carantinei sau izolarii pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 136/2020, dar pentru care nu au fost emise certificatele de concediu medical in aceasta perioada, acestea li se pot acorda conform reglementarilor prevazute in OUG 158/2005, coroborate cu cele prevazute la art. 20, alin.(1), din Legea 136/2020, in vigoare incepand cu data de 21 iulie 2020, care precizeaza ca "pentru persoanele care se afla in carantina sau izolare instituita pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, certificatele de concediu medical se acorda potrivit actelor normative in vigoare la data acordarii."Astfel, pentru persoanele aflate in carantina, indiferent de locul in care aceasta a fost instituita, cat si pentru persoanele pentru care s-a impus masura izolarii, certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul de familie, pe baza documentelor eliberate de directiile de sanatate publica in care sunt mentionate si perioadele pentru care au fost instituite masurile de carantina sau izolare.Incepand cu data de 21 iulie 2020, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 136/2020, persoana asigurata pentru care a fost instituita masura izolarii intr-o unitate sanitara beneficiaza de concediu medical eliberat de medicul curant la externarea din spital Medicul curant poate elibera concediu medical la externare pana la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare, care decurge de la momentul internarii sau pe o perioada stabilita de acesta.In situatia in care, dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, starea de sanatate a persoanei nu permite reluarea activitatii, medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune, pe durata recomandata in scrisoarea medicala eliberata de medicul curant din spital.In situatia in care medicul curant nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada in care persoana asigurata este izolata la domiciliu sau la locatia declarata de aceasta, certificatul de concediu medical pentru aceeasi afectiune se acorda de medicul de familie care monitorizeaza starea de sanatate a persoanei prin intermediul consultatiilor medicale la distanta.In aceasta situatie, certificatul de concediu medical se elibereaza dupa ultima zi a incetarii perioadei de izolare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la aceasta data.Pentru persoanele asigurate pentru care s-a instituit masura carantinei, in conditiile Legii nr. 136/2020, certificatele de concediu medical pentru carantina se elibereaza de medicii de familie, dupa ultima zi a incetarii perioadei de carantina, pe durata stabilita prin documentul eliberat de directia de sanatate publica, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii perioadei de carantina.Daca perioada de carantina depaseste 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale pentru acordarea concediului medical.Citeste si: