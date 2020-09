Sefa Sectiei ATI de la Maternitatea "Bucur", infectata cu noul coronavirus. Surse: "Vineri a venit la serviciu, desi prezenta simptome"

"In cursul zilei de vineri, 4 septembrie, d-na doctor Rodica Ologu, sef de sectie ATI Maternitatea, s-a prezentat la serviciu, fiind de garda, desi prezenta simptome sugestive pentru infectia cu COVID-19. Cu buna stiinta, doctorita Ologu a evitat completarea rubricii de temperatura din cadrul chestionarului de triaj, desi prezenta febra", afirma sursa citata.Potrivit aceleiasi surse, medicul a purtat echipament de protectie pe toata durata garzii si a stat izolata in cabinet."Ulterior, doctorita Ologu s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului, unde a fost izolata corespunzator si testata. Rezultatul a iesit pozitiv si a fost transferata la Institutul. A fost demarata imediat ancheta epidemiologica, care se afla in curs de finalizare", informeaza sursa citata.