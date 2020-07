Sefa Sectiei ATI de la Spitalul Judetean Galati: Dupa incheierea unei ture, medicii au nevoie de perfuzii si oxigen. Am obosit si suntem dezamagiti

In postare, sefa sectiei ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Galati scrie ca medicii si asistentele care lucreaza pentru tratarea bolnavilor de COVID 19 sunt obositi, epuizati, resemnati, dar si ca au ajuns sa se simta "calul de povara al judetului"."Voi scrie, din nou, despre NOI, ATI Judetean. Obositi, epuizati, resemnati...Oameni care s-au straduit sa ramana sanatosi pentru a putea trata cazurile critice din tot judetul. Acum, va spun ca am obosit si suntem dezamagiti. Ne-am facut si ne vom face datoria in continuare, pana cand vom mai putea... Dar obositi psihic, epuizati fizic, resemnati. Singura Sectie ATI functionala permanent din Judetul Galati.", se arata in mesajul postat pe contul oficial al Sectiei ATI a Spitalului Judetean Galati.La Galati, conform ultimei raportari a autoritatilor, au fost confirmati pana acum cu COVID 19 un numar de 1040 de persoane dintr un numar total de 10.317 teste efectuate. S-au vindecat pana acum 625 de persoane, iar 94 au decedat.