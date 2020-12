Seful DSP Maramures a fost amendat pentru ca nu purta masca in timp ce era premiat pentru lupta impotriva COVID

Si-a asumat gestul

Festivitatea de premiere a avut loc la Catedrala Episcopala Sf. Treime din Baia Mare.Printre cei care au primit Ordinul Omagial "Preot Nicolae Gherman" si Medalia Omagiala "Preot Nicolae Gherman" acordate de Episcopia Ortodoxa a Maramuresului si Satmarului prin Preasfintitul Parinte Iustin, Episcop al Maramuresului si Satmarului la Catedrala Episcopala "Sfanta Treime" din Baia Mare se numara Vasile Pop, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare, Ludovica Rusu, managerul Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, Gabriela Hofer, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare, precum si dr. Rares Pop, directorul Directiei de Sanatate Publica Maramures.Spre deosebire de ceilalti, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Maramures a fost amendat cu 600 lei, deoarece in cadrul ceremoniei de premiere pentru eforturile de lupta impotriva virusului din China, si-a dat jos masca de protectie pentru o poza.Seful DSP Maramures a purtat masca pe intreg parcursul evenimentul, dar, la un moment dat, pret de cateva zeci de secunde, si-a dat jos masca pentru o poza."Regretam profund faptul ca un gest de inalta apreciere si recunostinta pe care il face Biserica fata de cei ce se s-au luptat si se lupta zi de zi pentru fiecare viata, a devenit o stire negativa de presa! Dr. Rares Pop a purtat tot timpul, conform regulilor sanitare, masca, precum se poate vedea din imagini, doar pret de 30 secunde, pentru solemnitatea momentului, a simtit nevoia de a lasa masca de protectie!Dumnezeu sa ne ierte atunci cand suntem slabi si nu putem vedea binele, frumosul, adevarul, omenia si recunostinta, din pricina slabiciunilor noastre omenesti!", a precizat Biroul de presa al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramuresului si Satmarului, conform BaiaMare24.ro. In urma acestui incident neplacut, seful DSP Maramures si-a asumat greseala si a fost sacntionat contraventional."A primit o sanctiune in valoare de 600 lei", dupa cum a precizat Dan Buca, purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures.Mai mult decat atat, acesta a explicat de ce preotii au putut sta fara masti de protectie in timpul ceremoniei."Nu este cazul. Ordinul comun al ministrilor de resort precizeaza ca preotii si personalul clerical care oficiaza slujbe religioase in lacase de cult nu poarta masca de protectie", a concluzionat Dan Buca, potrivit B1 TV.