Semnal de alarma din partea unui medic infectionist: "Trebuie sa asteptam doua saptamani intre vaccinul care ne protejeaza de gripa si cel anti-COVID"

"Principiul trebuie sa fie urmatorul: intervalul ar trebui sa fie undeva la doua saptamani. E un interval optim, pe care il foloseam si inainte, intre vaccinari. Asta inseamna ca, in functie de cum facem programarea pentru vaccinul impotriva SARS-CoV-2, vom face si vaccinarea antigripala. Eu as lasa doua saptamani interval intre vaccinari," declara Marinescu, citat de Europa Fm. Pe fondul masurilor de distantare, sezonul gripal incepe abia acum, nu in noiembrie, ca anii trecuti. Ar fi foarte important ca macar categoriile vulnerabile sa se vaccineze pentru gripa, daca nu au facut-o deja, este de parere Adrian Marinescu:"Faptul ca avem niste masuri de preventie impotriva infectarii cu SARS-CoV-2, aceste masuri sunt comune si pentru gripa, motiv pentru care e clar ca circulatia virusurilor gripale este mult redusa.S-a stiut inca de la inceput ca sezonul gripal va veni mai tarziu, mai exact de la inceputul anului, adica exact de acum si intr-un sezon normal, care incepea cu gripa din noiembrie, mergeam pana undeva in martie, chiar aprilie. In momentul de fata vom avea cel putin aceasta perioada, adica sunt multe luni de zile care urmeaza pentru vaccinarea antigripala ca importanta."