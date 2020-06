Semnal de alarma. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi: Mai avem un singur pat liber la terapie intensiva

Ziare.

"Este atat de important sa constientizam ca de actiunile noastre depinde ce se intampla la nivel national. Vorbeam ieri la spital , fiind de garda, cu un pacient tanar, cadru militar, care are o conditie fizica deosebita, nu are comorbiditati si cu toate astea a facut o forma medie-severa de pneumonie COVID. El a spus ca ar fi interesant ca toti care neaga existenta bolii si a pacientilor sa vina ca sa il vada cat de greu respira, cat se lupta. As face un apel catre oameni, altfel luam in deradere suferinta pacientilor, munca personalului medical si tot ce am construit impreuna.Cat nu intelegem ca masurile simple de protectie ne ajuta sa prevenim cresterea numarului de imbolnaviri, cu siguranta numarul de cazuri este asteptat sa creasca. Este o transmitere comunitara. Vedem aglomerari de oameni, ei nu respecta minima distantare sociala si nu respecta purtarea mastii. Este senzatia de chibrit aruncat intr-o capita cu fan, care prinde teren cand lucrurile de contentie lipsesc," declara Andreea Moldovan, medic primar infectionist, pentru Digi 24. La randul sau, Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, spune ca sectia de terapie intensiva functioneaza la parametri maximi."Am relaxat putin lucrurile, ca sa spun asa, pentru ca prin noul ordin de ministru am putut sa facem un numar mare de externari. In acest weekend am plecat cu un numar mai mare de paturi libere si am functionat mai lejer. Vom vedea ce se va intampla in perioada urmatoare pentru ca, din nou, la terapie intensiva functionam la parametri maximi. Nu tine seama aceasta boala nici de varsta si nici de prezenta sau nu a bolilor asociate. La terapie intensiva mai avem un pat liber si in ultimele 10 zile cam asa am functionat, cu sau fara un pat liber. Avem o solutie de rezerva, la Spitalul de Neurochirurgie este un compartiment special de 16 paturi," declara Carmen Dorobat.