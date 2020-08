Semnalul de alarma al unui medic ATI: "Suntem deja la jumatatea capacitatii de terapie intensiva pentru pacientii cu COVID". Cum ar putea sa fie tinuta sub control pandemia

"Avem doar 840 de paturi"

Autoritatile au anuntat luni ca in unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.660. Dintre acestia, la ATI sunt internati 419 pacienti."E greu de spus ca lucrurile se asaza, pentru ca avem un numar mult mai mic de teste. Saptamana trecuta efectuam peste 20.000 de teste si aveam in jur de 1.200 de pacienti, astazi avem peste 800, dar avem 8.000 de teste. Nu as vrea sa cred ca daca am aplica o regula matematica, am putea trage concluzia ca, teoretic, astazi ar fi in jur de 2.000 de pacienti. Nu as fi atat de increzator ca aceasta scadere este semnificativa si nu cred ca se va mentine.Aici trebuie discutat si facute corelatii cu mare atentie pentru ca pacientii diagnosticati intr-o zi nu sunt cei care genereaza pacientii din terapie intensiva.Exista o intarziere dintre momentul diagnosticului si cel in care pacientul incepe sa dezvolte simptome severe de insuficienta respiratorie si sa necesite terapie intensiva. Astfel incat, aceste cresteri de astazi sunt, probabil, determinate de pacienti diagnosticati in urma cu sapte-opt zile", a explicat Radu Tincu, la postul B1 TV. Totodata, medicul a vorbit despre scenariul in care s-ar depasi capacitatea de tratare a pacientilor cu COVID-19 in sectiile de terapie intensiva din Romania."In prima faza trebuie identificate si izolate zonele de focar. Stiu ca e un lucru neplacut pentru populatie, dar neizoland zonele respective, nu facem decat sa continuam transmiterea si, in acest fel, focarul sa devina din ce in ce mai mare.Pe de alta parte, in momentul in care vom ajunge la 2.000 de infectari pe zi, daca aplicam rata de 5% care vor ajunge in terapie intensiva, deja discutam de peste 100 de pacienti care vor trebui sa ajunga in reanimare, in fiecare zi. Suntem deja la jumatatea capacitatii de terapie intensiva pentru pacientii cu COVID.Sau, asa cum s-a intamplat in foarte multe tari europene atunci cand a explodat numarul de cazuri, acesti pacienti nu vor mai fi izolati si vor fi primiti de toate spitalele din Romania, lucru care va determina contaminarea sistemului de sanatate publica, cu efecte negative pe personalul medical deficitar. Ganditi-va ca medici si asistenti care se vor imbolnavi, vor iesi din campul muncii si atunci capacitatea de raspuns va fi afectata", a mai spus medicul de la Spitalul Floreasca.In aceste conditii, Radu Tincu a explicat ca pentru a putea tine sub control pandemia de coronavirus, cheia este sa incetinim ritmul de imbolnavire, ca sa dam timp spitalelor sa ne poata trata si sa nu fim nevoiti sa ajungem ca in Italia, Franta sau Spania, unde oamenii au murit in fata spitalelor pentru ca nu mai erau locuri la terapie intensiva.