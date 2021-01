Senatoarei AUR Sosoaca acuza ca se incearca discreditarea Bisericii, prin implicarea BOR in campania anti-COVID: "Ne vom lupta si impotriva dictaturii medicale"

Sosoaca sustine ca BOR "este atrasa intr-o mare capcana" si trebuie sa se delimiteze de asa ceva. "Altfel, tot ce va fi efect advers se va intoarce ca un bumerang impotriva Bisericii!", spune senatoarea AUR.Aceasta a avut duminica, 10 ianuarie, mai multe postari ultimative la adresa Bisericii Ortodoxe, pe pagina personala de pe Facebook "Ce cauta BOR implicat in asa ceva? Acum avem nevoie de credinciosi? Dar cand ne-ati inchis bisericile si pelerinajele, ati sters pe jos cu credinciosii si preotii!Asa cum noi, credinciosii, ne-am luptat pt drepturile si libertatile noastre, ne vom lupta si impotriva dictaturii medicale! Dumnezeu este Dumnezeu!Daca nu au reusit sa distruga credinta cu metodele de anul trecut, se urmareste discreditarea bisericii si credintei cu dictatura medicala in care este implicata subversiv institutia bisericii de catre cei care au acest interes. Atentie BOR! Iesiti de aici urgent!", a scris Diana Iovanovici-Sosoaca.Senatoarea a publicat si adresa pe care Patriarhul Daniel a transmis-o Arhiepiscopiilor din tara odata cu brosura "Vaccinarea impotriva Covid-19 in Romania. Gratuita. Voluntara. Sigura", prin care se adreseaza rugamintea sa fie transmisa personalului clerical si neclerical din eparhii, "astfel incat acestia sa aiba acces la informatiile si clarificarile oferite de specialisti pentru a putea decide in cunostinta de cauza daca doresc sa se vaccineze".