Sentinta finala intr-un proces in care o biciclista a cerut 300.000 de euro daune morale. Un sofer i-a deschis usa in fata

Potrivit adevarul.ro , femeia a avut nevoie de 100 de ingrijiri medicale, iar soferul a fost trimis in judecata pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, fiind condamnat la un an si sapte luni de inchisoare cu suspendare.Potrivit sursei citate, intr-un proces separat, victima accidentului s-a judecat, cu firma de asigurari City Insurance, la care soferul a avut incheiata polita RCA, pentru daunele morale de 300.000 de euro. Potrivit adevarul.ro , femeia a aratat in proces ca dupa externarea din spital a inceput sedinte multiple de recuperare, iarVictima a mai aratat ca "trebuia sa mearga cu taxiul, fiindca sotul sau era la lucru si se simtea foarte jenata de faptul ca avea nevoie de sprijinul soferului la urcarea sau coborarea din autovehicul". Femeia a mai aratat caPrima faza a procesului pentru daune s-a judecat la Judecatoria Lugoj. Judecatorii de aici au obligat firma de asigurari sa ii achite victimei daune morale in valoare de 175.000 de lei. Sentinta a fost atacata cu apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Timisoara. Judecatorii de aici au majorat valoarea daunelor materiale de la 175.000 de lei, la 50.000 de euro, care inseamna aproape 250.000 de lei. Sentinta este definitiva.