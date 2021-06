Mic ghid de supravietuire pe timp de canicula. Sfaturile unui medic urgentist

Medicul a explicat cum ar trebui procedat in diverse situatii."Ce trebuie sa (NU) faceti in spatii inchise, pe strada", isi incepe Ciuhodaru postarea pe Facebook 1. In spatii inchise (acasa si la birou):a) evitati cresterea temperaturii avand grija sa * Limitati utilizarea aparatelor electrocasnice, a luminii artificiale si a surselor de caldura.* Acoperiti ferestrele expuse la soare.* Mentineti inchise toate ferestrele cand temperatura exterioara este mai mare decat cea din spatiul inchis.* Nu utilizati ventilatoare daca temperatura a depasit 32 grade.b) scadeti temperatura avand grija sa:* Aerisiti dimineata devreme sau seara tarziu utilizand curenti de aer.* Reglati aerul conditionat la 5 grade sub temperatura ambientala.2. In spatii deschise (pe strada si la locul de munca): Deplasarile sunt recomandate in primele ore ale diminetii sau seara, pe cat posibil prin zone umbrite, alternati deplasarea cu repausul in spatii dotate cu aer conditionat (magazine, spatii publice) sau fara expunere directa la soare (corturi, umbrare).* Evitati deplasarile, aglomeratiile, expunerea la soare, efortul fizic intens desfasurat in exterior intre orele 11-18.* Purtati haine lejere, subtiri, deschise la culoare, palarii si ochelari de soare.* Beti 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apa sau sucuri naturale de fructe sau ceaiuri caldute (soc, musetel, urzici), neasteptand aparitia senzatiei de sete, adica un pahar la 15-20 minute.* Mancati fructe si legume (pepene, prune, rosii) sau iaurt (echivalentul unui pahar de apa), mancati echilibrat si variat insistand pe produse cu valoare calorica mica.* Evitati bauturile ce contin cofeina (cafea, ceai, cola) sau zahar (sucurile carbogazoase) in cantitate mare intrucat sunt diuretice.* Evitati alimentele cu un continut mare de grasimi, in special de origine animala;* Nu consumati alcool (inclusiv bere) - va deshidrateaza si va transforma intr-o potentiala victima a caniculei.* Nu lasati copilul singur in masina chiar pe perioade scurte.* Mentineti legatura cu persoanele in varsta (rude, vecini, persoane cu dizabilitati) interesandu-va de starea de sanatate a acestora si oferiti-le asistenta ori de cate ori au nevoie.3. Prim ajutor. Daca apar manifestari legate de expunerea la caldura (crampe de caldura, insolatie, epuizarea termica) trebuie:1. Repaus intr-un spatiu umbrit si racoros.2. Consum de lichide: apa, sucuri de fructe, ceaiuri, iaurt.3. Scaderea temperaturii corpului (prin udat si ventilat).4. Activitatea fizica se reia doar dupa cateva ore.Daca manifestarile nu dispar rapid sau se agraveaza:1. Sunati la 112.2. Indreptati-va spre cea mai apropiata Unitate de Primire a Urgentelor.Retineti:1. Copiii sunt primii afectati.2. Cei mai expusi sunt cei ce petrec mult timp in spatii deschise: in zone de agrement, pe litoral, la piscina sau la iarba verde, cei ce muncesc in soare, varstnicii cu patologie asociata cardiovasculara, respiratorie sau neurologica, persoanele obeze, pacienti cu afectiuni metabolice.3. Temperaturile crescute chiar si pe durata noptii duc la aparitia epuizarii termice:4. Nedecelata si netratata la timp epuizarea termica evolueaza spre forme clincice severe ce pot merge pana la soc termic si deces.