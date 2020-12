Sfaturile medicului Mahler pentru bolnavii COVID care se trateaza acasa: "Atentie la saturatia oxigenului sau la frecventa respiratorie"

Cand devine periculoasa boala

Cand se impune tratamentul cu antibiotice in cazul infectiei cu noul coronavirus?"Tratamentul antibiotic in infectia cu coronavirus si in mod special cu azitromicina are rol antiinflamator, pentru ca azitromicina se stie de ceva timp ca la pacientul cu afectare respiratorie poate sa contribuie la reducerea inflamatiei in caile respiratorii, insa de la acest punct pana la a administra antibiotic la orice tip de afectare pe care o produce coronavirusul este cale lunga.De aceea, medicul de familie sau medicul specialist este cel care apreciaza oportunitatea tratamentului antibiotic si nici intr-un caz o persoana care nu are pregatire. Nu de alta, dar riscul de a selecta bacterii care sa devina rezistente la antibiotic in viitorul apropiat sau indepartat este foarte mare si acest lucru ne creeaza si poate sa aiba consecinte pe termen lung asupra starii noastre de sanatate," declara Mahler, citata de B1 TV. Referitor la febra si contextul in care aceasta devine periculoasa, managerul Institutului "Marius Nasta" a explicat."Trebuie sa stim ca febra este pana la urma un mecanism de aparare al organismului, un mecanism prin care organismul lupta impotriva replicarii virale. Prin urmare, ea este normala intr-o infectie virala, intr-o infectie bacteriana, normala din perspectiva modului in care organismul nostru se apara de infectie. Sigur ca da, trebuie redusa cu tratament specific, cu medicamente care sa scada febra, insa putem spune ca o atentie deosebita trebuie sa acordam sindromului febril (...) daca el trece peste 38,5," afirma Mahler.Intrebata care sunt cu adevarat parametrii pe care ar trebui sa ii urmarim in cazul in care ne tratam de coronavirus la domiciliu, medicul a afirmat: "In primul rand, trebuie sa urmarim, daca avem un dispozitiv pulsoximetru, saturatia oxigenului. O saturatie sub 93 trebuie sa ne trimita catre medicul de familie, sa dam un telefon medicului de familie sau sa apelam 112. Daca nu avem un pulsoximetru, este extrem de important sa monitorizam frecventa respiratorie. Atunci cand frecventa respiratorie creste si - normalul respiratiilor pe minut este de 16-18 - daca ajungem la o frecventa de 25-30 de respiratii pe minut, cu adevarat trebuie sa fim ingrijorati de ce se intampla cu starea noastra si sa cerem ajutor din partea medicului".