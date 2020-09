Sfaturile unui medic oftalmolog pentru a proteja ochii copiilor care stau prea mult la calculator, tableta sau telefon

Ecran mai mare, mai departe

Regula 20-20-20

Cum sa nu se abureasca ochelarii

Sfaturile vin de la oftalmologul Roxana Cozubas. Aceasta spune ca dependenta copiilor de ecrane este foarte daunatoare, mai ales pe termen lung, potrivit Antena 3. Al doilea factor este distanta fata de ecran. Pentru ca cei mici au manute extrem de scurte, totul vine foarte aproape de ochisorii lor. Distanta atat de mica poate sa duca la aparitia miopiei.Asadar, copilul trebuie pus la un ecran mai mare si mai departe. Daca avem posibiitatea, este bine sa proiectam lectiile pe un monitor extren, pe un televizor, este mai putin daunator. Ecranul televisorului are o anumita diagonala iar distanta optima este la 4 ori diagonala.La fiecare 20 de minute trebuie sa privim la o distanta mara, 20 de picioare se pune, peste 5-6 metri. Sunt si filtre incorporate in dispozitive dar nicio protectie nu este suficienta, deci este bine sa folosim si ochelari de protectieCe probleme aduce petrecutul indelungat la ecrane:- oboseala;- ochii rosii;- clipire ciudata;- nisip in ochi;- miopie.O varianta este ca cei mici sa reuseasca sa plieze masca, partea metalica, cat mai aproape de fata. Daca treci de la caldura la frig lucrurile astea tot se pot intampla.Exista si ochelari cu filtre anti-aburiere care previn aceasta problema.