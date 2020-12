Sibiu: Ca sa nu sufere de frig, bolnavii cu COVID-19 vor fi transportati cu ambulantele prin curtea Spitalului Judetean, de la UPU la CT

"O sa primeasca o ambulanta astazi (joi n.r.). Pregatim forma legala prin care se intampla lucrul acesta. Este vorba de a transporta pacientii de la UPU la CT", a declarat joi Constantin Popescu.Cel mai mare spital din judetul Sibiu unde se afla pacientii cu COVID-19, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta este format din mai multe cladiri. Distanta dintre cladirea unde este Unitatea de Primiri Urgente si cea in care functioneaza computerul tomograf este de cateva sute de metri, distanta ce poate fi parcursa de un pacient doar pe afara, prin frig. In cazul unui pacient care este imobilizat in carucior sau pe o targa, transportul de la UPU pana la computerul tomograf aflat in alta cladire se putea face doar pe afara, prin curtea institutiei, prin frig.Directorul Ambulantei din Sibiu a explicat ca mai exista o ambulanta privata adusa la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, care efectueaza transportul pacientilor cu COVID-19 de la UPU la Sectia de Boli Infectioase sau intre alte sectii din spital, tot pentru ca acesti bolnavi sa nu fie carati cu targile prin frig."Din sectii catre CT, din cate stiu eu, spitalul are contract cu o ambulanta privata care face transporturile acelea", a mai spus Constantin Popescu.Afluxul tot mai mare de pacienti cu COVID-19 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta a dus nu doar la aducerea de ambulante de transport, dar si la montarea de containere in curtea spitalului, unde se afla fie saloane cu bolnavi infectati, fie sunt spatii in care acestia sunt evaluati.La Sibiu, temperatura inregistrata joi dimineata era de minus 4 grade, potrivit meteorologilor. In cursul noptilor, este si mai frig.