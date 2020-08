Simptomele alergiei la ambrozie seamana cu cele de COVID-19. Ce spun alergologii

Ce este ambrozia

Cum sa ne ferim de ambrozie

De frica, tot mai multi oameni ajung sa ingroase randurile camerelor de garda din spitale. Specialistii ii sfatuiesc sa se adreseze medicului de familie, care ii poate indruma catre un alergolog sau catre un spital COVID, daca e cazul."Daca este primul an cand ii apar simptomele, este destul de greu de facut un diagnostic diferential. Durata este foarte importanta, simptomele la inceput pot fi asemanatoare, apoi apare febra - in infectia cu covid - si evolutia in timp a afectiunii. Unii pacienti cu alergie severa la ambrozie au nasul atat de infundat incat nu mai simt mirosul", a declarat,Brandusa Petrutescu, medic primar alergologie si imunologie clinica, pentru stirile ProTV Ca sa starpeasca aceasta planta invaziva in Capitala, Politia Locala a facut, anul acesta, mai multe controale in urma carora au descoperit 54 de zone in care creste nestingherit ambrozia. Dintre acestea, 41 sunt terenuri private, insa proprietarii nu au putut fi deocamdata identificati.Ambrozia este o buruiana invaziva originara din America de Nord. Creste pe marginea drumurilor, pe ogoare, prin culturi de trifoi, ruine si locuri lasate in paragina (de aici denumirea populara: iarba de paragina, iarba parloagelor, floarea pustei).A ajuns in Europa cu diferite cereale, fiind semnalata pentru prima data in 1863 in Germania; in Romania a fost observata prima data la Orsova in anul 1910, acum fiind intalnita mai ales pe Valea Muresului, in Banat, in judetele Bihor, Vaslui, Giurgiu. Infloreste in august-septembrie, potrivit wikipedia Planta este destul de rezistenta la pesticide. Poate ajunge si la 1,5 m si devine vizibila in lunile iunie, iulie. Insa incepe sa infloreasca de la sfarsitul lui iulie. Produce cantitati foarte mari de polen. Cercetarorii au descoperit ca inmultirea ei este favorizata de poluare Specialistii spun sa evitam activitatile in aer liber atunci cand gradul de poluare este mare si sa evitam deschiderea ferestrelor intre orele 6.00 si 16.00 (deschiderea poate fi recomandata dupa miezul noptii).De asemena se recomanda spalarea frecventa a fetei cu apa in cursul zilei si dusul la sosirea la domiciliu pentru indepartarea grauncioarelor de polen.Mai mult, se recomanda ca uscarea lenjeriei si a hainelor sa se faca preferabil in uscator, nu in mediu exterior, in timpul sezonului polenicCiteste si: