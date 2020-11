Sindicalistii Federatiei Sanitas ameninta cu declansarea conflictului de munca la nivel national

"Consiliul National al Federatiei SANITAS, reprezentand peste 100.000 de membri de sindicat din unitatile sanitare, cele de asistenta medico-sociala si cele de asistenta sociala, intrunit in sedinta de urgenta vineri, 13 noiembrie 2020, a analizat stadiul negocierilor pentru solutionarea revendicarilor membrilor nostri de sindicat aflati in actiuni revendicative de mai bine de o luna si, de mai bine de 8 luni in prima linie a luptei cu noul virus SARS-COV-2.In urma analizei facute (...) si avand in vedere proiectele documentelor legislative care urmeaza sa reglementeze acordarea unor drepturi salariale caracteristice situatiei epidemiologice in care ne aflam din cauza raspandirii noului virus SARS-COV-2, documente cu care nu putem fi de acord in forma care ne-a fost prezentata, a hotarat ca Federatia SANITAS din Romania sa desfasoare urmatoarele actiuni sindicale: luni, 16 noiembrie 2020, reprezentantii organizatiilor judetene SANITAS vor depune lista de revendicari a membrilor nostri la Institutia Prefectului fiecarui judet din tara; marti, 17 noiembrie 2020, in intervalul orar 11.00 - 13.00, vom picheta sediul Guvernului Romaniei. Daca, pana in data de 20 noiembrie 2020, discutiile cu autoritatile nu se vor concretiza in documente care sa detensioneze situatia din cele doua sisteme pe care le reprezentam, incepand cu data de 23 noiembrie 2020 vom incepe actiunea de strangere de semnaturi in toate unitatile sanitare, cele de asistenta medico-sociala si cele de asistenta sociala, pentru declansarea conflictului de munca la nivel national", precizeaza organizatia sindicala intr-un comunicat de presa.De asemenea, sindicalistii din sanatate solicita, in continuare, tuturor factorilor responsabili care pot contribui la identificarea de solutii optime pentru revendicarile membrilor Sanitas, "sa se aseze la aceeasi masa" la care, prin negocieri si discutii oneste sa se reuseasca rezolvarea solicitarilor membrilor de sindicat.Reprezentantii Federatiei SANITAS sustin ca nu se vor opri din a sustine in permanenta toate revendicarile membrilor sai si va ramane in continuare la masa discutiilor pana la rezolvarea acestora, solicitand termene rezonabile si solutii realizabile, "insa daca solutiile vor intarzia in continuare sa apara pentru a contribui la readucerea pacii sociale in sistemele pe care le reprezentam, ne rezervam dreptul de a utiliza toate mijloacele sindicale legale pentru apararea intereselor membrilor nostri".CITESTE SI