Situatie alarmanta in spitalele COVID din Capitala. Mahler: "Masca ar trebui sa fie obligatorie pe strada pentru toti"

"In acest moment pot sa va spun ca la Institutul Marius Nasta, locurile sunt ocupate in totalitate, atat in sectia COVID, cat si i sectia de Terapie Intensiva si orice pacient care se externeaza presupune internarea in minuntele urmatoare a unui pacient care de fapt asteapta internarea.Suntem intr-o situatie pe care nu am mai trait-o pana acum, in cele sapte luni de pandemie. Presiunea este extrem de mare si pot sa spun ca pacientii care se interneaza la Marius Nasta au forme moderate si severe.Cei care se interneaza cu forme usoare la debut sunt pacienti care au multiple comorbiditati si pentru care riscul de a ramane la domiciliu este foarte mare (...) Cred ca cea mai mare rata de infectare in acest moment o avem in comunitate, in momentele in care ne deplasam intre activitati.Cred ca cea mai mare rata de infectare in acest moment o avem in comunitate, in momentele in care ne deplasam intre activitati. Din pacate, inca masca nu este purtata de toata lumea, desi la nivelul de trasmitere comunitara care exista in acest moment in Bucuresti, masca ar trebui sa fie obligatorie pe strada pentru toti", a spus Beatrice Mahler, la Antena 3