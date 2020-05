Situatie bizara la Galati: Directorul DSP a fost inlocuit din functie, iar noul sef refuza sa ocupe pozitia

Ziare.

com

Schimbarea din functie a fost dispusa printr-o decizie a Ministerului Sanatatii la putin timp dupa ce judetul Galati a ajuns pe locul doi in plan national, in ceea ce priveste numarul de decese cauzate de coronavirus.Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Galati spun ca inlocuirea nu are legatura cu situatia epidemiologica din regiune si ca fosta directoare a refuzat sa i se prelungeasca mandatul."Doamna Liliana Moise ocupa in acest moment pozitia de sef Serviciu Compartiment Control de Sanatate Publica in cadrul Directiei de Sanatate Publica Galati. Ea si-a exprimat dorinta de a nu i se mai prelungi promovarea pe functie. Nu are legatura cu situatia epidemiologica", a declarat, pentru Mediafax, purtatorul de cuvant al DSP Galati, Liliana Iordachescu.Ministerul Sanatatii a numit o alta persoana la conducerea DSP Galati. Este vorba despre Sorina Hontaru, fost director al Directiei de Sanatate Publica Arges.Aceasta a refuzat, insa, pozitia, a contestat decizia si nu s-a prezentat la post, desi a fost asteptata, miercuri."Doamna numita de minister nu s-a prezentat la post. Ea era asteptata astazi (miercuri - n.red.) la Galati, nu a venit si a contestat decizia. Acum nu avem nici o persoana la conducere, asteptam decizia ministerului", a precizat Liliana Iordachescu.Sorina Hontaru a fost directoarea DSP Arges pana la jumatatea lunii aprilie cand a fost inlocuita din functie de fostul comandat al Spitalului Militar Pitesti. In mod surprinzator, in urma cu doua zile, Hontaru a fost numita din nou in fruntea DSP Arges si apoi a primit ordin de detasare la Galati.