Cum a afectat pandemia COVID-19 increderea in sistemul sanitar: "Romanul este obisnuit cand merge la doctor sa lase ceva" STUDIU

Conform sursei citate, asistenta medicala este in special afectata de coruptie. Desi doar 6% dintre persoanele intrebate au declarat ca au dat mita pentru a beneficia de ingrijiri medicale, 29% spun ca s-au bazat pe relatiile personale pentru a obtine privilegii, scrie news.ro. Ingrijirile medicale, in special, au fost un teren propice coruptiei pe masura ce guvernele s-au luptat sa faca fata pandemiei Covid-19", scrie Transparency in raportul sau.Frecventa mitei in acest sector al sanatatii, raportata de respondenti, este mai ridicata in Romania (22%) si in Bulgaria (19%), in timp ce recurgerea la relatii personale este mai frecventa in Cehia (54%) si in Portugalia (46%).Mai mult, in UE, doar patru persoane din zece cred ca guvernul lor a gestionat pandemia in mod transparent. In Franta, Polonia si Spania, 60% dintre persoanele interogate cred ca a lipsit transparenta in gestionarea pandemiei de catre guvernul lor, potrivit rezultatelor studiului.Politologul Cristian Hrituc a explicat pentru Ziare.com de ce s-a ajuns la aceasta perceptie din partea populatiei."Sunt doua cauze cand vorbim despre faptul ca in perceptia publica se crede ca lucrurile se fac mai putin transparent.O prima cauza ar fi ca toate guvernele, din toata lumea, la inceputul pandemiei a luat masuri exceptionale. La inceput toata lumea se batea pe mastile de protectie si tarile mai puternice incercau sa isi faca primele aprovizionarea, in detrimentul altor state.Am vazut, tot la inceputul pandemiei, ca statele au suspendat procedurile normale de achizitie si s-a intrat pe masuri exceptionale de achizitie directa ce poate creea perceptia faptului ca nu se mai respecta procedurile normale.Pe de alta parte, la nivelul medicilor, in Romania a crescut acest fenomen si ca urmare a faptului ca la noi este o intreaga istorie. Romanul este obisnuit ca merge la doctor sa lase ceva. Nu este un fenomen de ieri de azi, ci de zeci de ani.Probabil ca acum romanii au crezut ca procesul s-a amplificat pentru ca au vazut ca este mai greu de a ajunge la doctori pentru a fi tratat", a explicat politologul.Cristian Hrituc a admis insa ca "poate au mai fost cazuri in care pacienti au fost tratati peste rand si atunci a fost amplificat fenomenul, ori in baza cazurilor izolate, relatate de presa in aceasta perioada. Anumite medicamente se dadeau dupa principiul primul venit - primul servit si atunci se putea creea o astfel de perceptie, insa, la nivel macro nu s-a putut observa un astfel de fenomen, cel putin din ce s-a putut vedea din sursele deschise.Poate sa fie si o perceptie provenita din nestiinta. Acolo unde nu vezi exact cum se intampla lucrurile, ai tendinta sa suspicionezi.Ce putem spune, in aceasta criza, este ca nicaieri sistemul nu a mai fost la fel de transparent ca inainte"."Nu exclud ca exista si altfel de cazuri, insa nu este de ieri de azi, ci de zeci de ani. Mai mult, acest fenomen pare sa se fi micsorat dupa cresterea salariilor doctorilor. Nu putem sa afirmam cu certitudine ca fenomenul a disparut insa nici nu avem o masuratoare reala sa spunem ca e mai mare ca inainte de pandemie.Cel putin, din cunostintele mele, nu mai exista fenomenul de conditionare a actului medical, cum se intampla in urma cu zece ani, cand erau si salariile mici, iar medicii gaseau o resursa financiara in aceste spagi. Dar acest lucru nu inseamna ca nu se primesc cadouri", a mai spus expertul.Hrituc a mai precizat ca trebuie sa tinem cont si de faptul ca "medicii ajung la salarii si de 12.000 de lei daca fac garzi, sunt salarii foarte bune pentru nivelul de trai din Romania. Foarte multi medici nu mai vor sa ia spaga. Probabil si pentru ca au vazut cativa doctori cunoscuti arestati. Au fost cateva somitati cu probleme penale.Nu exclud faptul ca cei invatati cu acest fenomen vor continua insa nu cred ca la nivel de dinainte.Pe de alta parte, este posibil ca cei care doresc neaparat sa ajunga la un medic, vor face tot posibilul de a fi tratat peste rand"."De ce dam spaga? Inca suntem tributari sistemului comunist cand era o lipsa acuta de alimente. In viata de zi cu zi era greu sa supravietuiesti si atunci a inceput sa se faca un troc: eu iti dau prin spate un kilogram de carne, tu imi dai doi litri de benzina, etc.In acele vremuri, la doctor nu ajungeai fara un pachet de Kent sau un pachet de cafea. Dar totul venea din lipsuri din sistemul care omora totul, de la creativitate, la dreptul tau la libertate. Insa a fost un mod de viata", a mai explicat Hrituc.El a mai aratat ca in prezent, "medicii tineri au deja alta formare. Am putea avea o noua generatie de medici mult mai corecta"."Lucrurile s-au schimbat din anii '90 pana in prezent. Lucrurile au evoluat in bine in ultimii 30 de ani.Dar cred ca peste tot trebuie sa se aplice principiul "batul si morcovul". Adica salariile au fost marite, insa trebuie sa li se arate si partea in care vor raspunde legal daca incalca regulile", a mai precizat Cristian Hrituc.Pe de alta parte, psihologul criminalist Liviu Chesnoiu este de parere ca foarte multi medici inca mai iau spaga."Degeaba dam noi la televizor un chirurg de pe vremea comunismului care nu lua spaga. Acestea sunt povesti. De regula, iar cand spun acest lucru ma refer cam la 75% dintr-un lot sa zicem, iau spaga. 25 % poate stau in banca lor, poate au acasa o situatie mai buna si nu sunt tentati.Eu la politie, toata ziua munceam dar daca stai si nu faci nimic, astepti sa-ti pice din cer, normal ca esti tentat de chestia aceasta.Insa la medici este un fel de casta. Sunt de neatacat. Cum faci sa vindeci un astfel de grup social? Iei niste masuri coercitive. Si daca dai niste exemple dure, nu mai misca nimeni. Dar noi facem totul cu jumatati de masura", este de parere Liviu Chesnoiu."La fel de vinovati sunt si cei care pun banutii in plicul pentru domnul doctor. Daca ar fi pedepsiti aspru, nu ar mai indrazni nimeni sa dea spaga.Si cel care da si cel care ia spaga trebuie sa fie pedepsiti la fel. In acest mod nu va mai fi tendinta de a da cuiva bani pentru a rezolva niste probleme, sau sa te opereze inainte de rand si asa mai departe.Medicilor li s-au marit salariile si totusi fenomenul exista, pentru ca aceasta este mentalitatea. Ei au fost naraviti asa. Lor li se pare ca li se cuvine. Lucreaza si la spitalul de stat si la cel privat, au si cabinetul lor si ore la facultate. Pentru ei, treaba asta cu spaga este asa, un bonus, li se cuvine", a mai spus Chesnoiu.La 1 martie 2018, ministrul muncii de la acel moment, anunta ca salariile personalului din sistemul medical urmau sa creasca, in unele cazuri, cu pana la 70% si chiar peste 100%."Este vorba de absolut toti medicii si toate asistentele, care urca pe grila din 2022 direct, incepand de maine (1 martie - n.red.), va vom transmite salariile ca sa vedeti despre ce este vorba. Pot sa va spun ca un medic primar, de exemplu, de la 4.000 de lei ajunge la 15.000 de lei , la care se adauga in mod evident vechimea si celelalte sporuri de care beneficiaza. In sistemul de sanatate, salariile chiar vor fi foarte mari si ne-am bucurat sa constatam ca inca de anul trecut s-a redus exodul medicilor cu 40% doar pe promisiunea ca vor creste salariile", a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu , la acea data.Conform site-ului medijobs.ro , care citeaza un raport al Institutului National de Sanatate Publica, nivelul salariului de baza a ajuns la:Medic Sef Centru 8172 - 16345 leiAsistent I 3538 leiAsistent Medical 4150 - 5197 leiAsistent medical principal 4752 - 5412 leiAsistent social principal 5585 leiBiochimist debutant 4884 leiBiochimist principal 7576Biochimist specialist 6044 - 6506 leiFarmacist primar 8539 leiIngrijitoare 2897 leiMedic 7971 leiMedic primar 7593 - 15567 leiMedic rezident anul I 5700 - 6757 leiMedic rezident anul II 6100 leiMedic rezident anul III 6700 - 7203 leiMedic specialist 6165 - 12330 leiPsiholog practicant 5328 - 6173 leiPsiholog principal 7576 leiPsiholog specialist 6347 leiSociolog principal 5585 leiSofer ambulanta I 3837 leiSofer ambulanta II 3541 - 3721 leiStatistician medical principal 3550 - 3730 leiLa aceste salarii de baza se mai adauga indemnizatia pentru Titlul Stiintific de Doctor, in cuantum de 950 lei, indemnizatia de hrana, cu valoare de 347 lei, sporul de vechime si sporul de toxicitate plus diverse alte sporuri, care se stabilesc in functie de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica, de comun acord cu sindicatele reprezentative la nivel de unitate/sindicate aflate la o federatie reprezentativa pe grup de unitati/sector si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli.