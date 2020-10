Spitalul Colentina ar putea redeveni unitate medicala suport COVID. Manager: Sustinem organizarea de unitati mixte, pentru a nu discrimina pacientii non-Covid

El a explicat ca, in ceea ce ii priveste pe medici , ei sustin organizarea de spitale mixte, pentru ca pacientii non-Covid sa nu fie discriminati.Contactat telefonic de News.ro, sambata, dr. Cauni a declarat: "Spitalul o sa fie probabil transformat, de luni, din nou, in unitate COVID. O sa operam pacientii pe care ii avem acum internati si, probabil, ca vom intra in nou in Covid. Oficial, de la management, inca nu a venit hartia, dar ne pregatim. Oricum, avem circuitele pregatite".Pentru ca numarul pacientilor non-COVID este mai mare decat al celor contaminati cu noul coronavirus si pentru ca nici din punct de vedere economic nu este rentabil, medicul este de parere ca trebuie organizate unitati sanitare mixte."Din punctul nostru de vedere, al medicilor din Colentina, sustinem organizarea in viitor a spitalelor mixte care sa trateze si pacienti COVID si non-COVID, pentru a nu discrimina pacientii non-Covid, care sunt mai multi. O sa vedem cum vor evolua lucrurile. Din punctul meu de vedere, in cazul aceastei afectiuni, fiind de lunga durata, cred ca sistemul mixt este singurul viabil. Nici in Occident nu sunt spitale Covid, sunt spitale care au grija si de pacienti non-COVID si de pacienti COVID. Este o boala".El a mai explicat: "Nu poti lua un pacient sa il duci cu salvarea la sute de kilometri, la alt spital . Fiecare spital poate sa isi faca in curte sau sa amenajeze o sectie pentru pacienti Covid. Asa e logic si mai ales nu stim daca vor mai fi sase luni, un an sau doi. Si atunci trebuie sa fim pregatiti, pentru ca toti pacientii au dreptul la sanatate. Impactul in ceea ce ne priveste este ca nu ne mai facem meseria cum ar trebui, dar cat priveste pacientii, este o problema de sanatate".Cauni a precizat ca luni in sectia pe care o conduce vor fi operati toti pacientii, apoi, in functie de recuperare, vor fi externati."Operatiile pe care le avem programate vor fi facute. Am discutat si cu managementul si luni vom face programul complet operator. De luni incolo, daca vom mai putea interna si pacienti pe, vom vedea. E in functie de ce hartii ne dau DSP si ministerul".In cazul celor deja internati in spital, seful sectiei de Urologie a spus: "Avem destul de multe operatii programate, vreo 13 - 15, si le vom face. Sunt pacienti care au stat 6 luni si au asteptat. Sunt sase luni in care noi nu am actionat".Nu stie inca la ce unitati ar putea fi transferati pacientii non-Covid din Colentina, in eventualitatea in care spitalul va fi din nou transformat in unitate suport, insa cei de la Urologie vor fi toti externati "cand situatia medicala le va permite".