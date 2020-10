FOTO Spitalul de Urgenta Sibiu primeste bolnavii de COVID intr-un chiosc de fast-food dezafectat

Foto: Libertatea

Foto: Libertatea

Decizia de a transforma fostul chiosc in triaj pentru persoanele infectate cu noul coronavirus a venit pe fondul lipsei de spatiu. A fost singura solutie gasita de spital pentru ca bolnavii de COVID sa nu se intersecteze cu ceilalti pacienti, relateaza Libertatea.ro. "Nu aveam alt spatiu in care sa primim pacientii deja confirmati cu Covid, ca acestia sa nu se intersecteze cu cei asupra carora planeaza doar suspiciunea ca ar fi infectati. Chioscul a fost al unei societati comerciale care inchiriase teren in incinta spitalului. Ulterior, a fost cumparat de catre spital.A fost dezafectat, inauntru sunt paturi, s-a creat un circuit cu calculator, cu masa de tratament", a explicat, pentru sursa citata, Liliana Coldea, managerul spitalului, numita in functie in mai 2020.Coldea a specificat ca, daca la exterior inca arata ca un chiosc de fast-food, mai ales din cauza inscriptiei, in interior are structura de UPU, cu 12 paturi.