Spitalul Judetean Focsani a ramas fara Remdesivir pentru tratarea pacientilor COVID-19. Prefect: Pentru maine imprumutam de la spitalul din Adjud

"La acest moment, folosim circa 30 de flacoane pe zi numai pentru pacientii din sectia de Boli Infectioase. Astazi am reusit sa facem rost de patru fiole de la Spitalul Adjud pentru a acoperi necesarul. Pentru maine insa nu avem nicio fiola. Facem toate demersurile necesare pentru a putea acoperi deficienta de medicamente Am solicitat deja Ministerului Sanatatii, prin intermediul Directiei de Sanatate Publica Vrancea, 800 de flacoane de Remdesivir pentru 30 de zile, pentru ca unui singur pacient ar trebui sa i se administreze minim sase fiole, si asteptam sa ne fie livrat medicamentul", a declarat managerul Elena Codruta Neagu.Prefectul judetului Vrancea, Gheorghita Berbece a dat asigurari ca pacientii isi vor primi tratamentul cu Remdesivir si in zilele urmatoare."Am cunostinta de aceasta situatie si personal am cerut sa se urgenteze livrarea medicamentului. Sper sa se rezolve cat mai curand posibil aceasta situatie. Pentru maine o sa incercam sa imprumutam de la Spitalul Municipal Adjud, de la unitatile medicale din judetele invecinate pe unde vom gasi, astfel incat pacientii sa poata beneficia de tratamentul cu Remdesivir", a declarat prefectul Gheorghita Berbece.Potrivit managerului Spitalului Judetean, la Focsani sunt internati in prezent 38 de pacienti cu COVID-19, dintre care cinci la sectia de Terapie Intensiva. Dintre acestia, 30 de persoane ar avea nevoie de Remdesivir.