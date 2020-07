Spitalul ''Victor Babes'' Craiova a inceput testarea intregului personal. Inca 19 angajati, depistati pozitiv

Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Craiova, Adina Turcu, a declarat pentru AGERPRES ca pana acum au fost testati 240 dintre cei 555 de angajati si a decis sa fie toti testati, avand in vedere cresterea gradului de transmitere intracomunitara, faptul ca multi au fost plecati in concediu de odihna, precum si perioada mare de cand sunt permanent in contact cu pacienti infectati."De vinerea trecuta, de cand s-au confirmat cei 7 - personal TESA si asistenti -, noi am testat 240 de persoane si au mai fost depistate pozitiv inca 19 persoane, tot din randul personalului TESA si cadrelor medicale. Am testat din toate birourile de unde au fost ceilalti, adica tot personalul. Nu avem niciun medic pozitiv. Majoritatea sunt acasa, 90% sunt asimptomatici. Noi suntem 555 de angajati si suntem cu testarea la jumatate. Deci, ne-am propus sa testam tot personalul spitalului, pentru ca am considerat ca aceasta este o metoda buna, pentru a vedea ce se intampla si la ce stadiu suntem. Am facut o testare pentru noi, am testat pe toata lumea de acasa si ne asteptam sa mai apara, pentru ca este transmitere comunitara foarte mare, plus ca in ultimele doua saptamanii, mare parte din personal a fost plecat in concediu de odihna, nu am avut cum sa le interzicem. Majoritatea cazurilor, dupa parerea mea, au fost determinate de concediul de odihna, dar oamenii sunt dupa 4 luni de munca, sunt foarte obositi, la majoritatea le-am facut cerere de rechemare din concediu, insa sunt cazuri pe care nu le pot refuza", a afirmat Adina Turcu.Potrivit sursei citate, activitatea spitalului se desfasoara normal, iar dintre cei 26 de "pozitivi", doi sunt deja la un test negativ si mai au cateva zile si revin la serviciu."De pe fiecare sectie a fost o tura din care am avut contaminati. Nu am avut niciun medic contaminat dintre cei care lucreaza cu pacientii COVID-19. Este un singur medic, dar care, prin specialitatea pe care o are, nu a intrat la pacient COVID, insa femeia a venit de la mare dupa 12 zile. A fost in concediu de odihna si s-a contaminat acolo", a mai spus managerul.Adina Turcu afirma ca Spitalul "Victor Babes" din Craiova dispune de toate dotarile necesare pentru protectia personalului si a pacientilor, iar in 5 luni niciun angajat nu s-a contaminat."Dupa 5 luni, avem acum 26 de cazuri din 555 de angajati care au luat contact cu 654 de pacienti care ne-au trecut pragul. Practic, oamenii astia intra de 7 ori pe zi in contact cu ei. Pe de alta parte, nu stiu eu cu cine sta fiecare in casa, cu cine ia contact si asa mai departe, pentru ca pot veni infectati de acasa. Dar asta este, trebuie sa ni le asumam noi, ce putem sa facem?! Vreau sa se inteleaga ca aici chiar am avut toate dotarile, toate materialele necesare, iar de 5 luni de zile nu s-a infectat niciunul. Dar este transmitere comunitara, vin cu infectarea de acasa si probabil mai iau si de la pacienti, este si la ei rutina, e oboseala, mai lasa garda jos, avem persoanele infectate de la caminul de batrani, am adus toti asimptomaticii de acasa, este contact, este expunere. Din punctul mei de vedere, noi ne-am facut datoria, au materiale de protectie, au dezinfectant, au absolut tot, de 5 luni nu le-a lipsit nimic. Este totusi un spital de boli infectioase. Si mie mi-ar fi convenit sa nu avem niciun caz", a mai afirmat managerul Spitalului de Boli Infectioase din Craiova.In prezent, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Craiova sunt internati 155 de pacienti, din care 10 sunt la ATI.