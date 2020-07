Studiu: COVID-19 poate provoca grave leziuni cerebrale, care au ca efect inflamatii, psihoze si delir

Conform studiului, 43 dintre pacientii care au fost diagnosticati cu COVID-19 au suferit disfunctii temporare ale creierului, accidente vasculare cerebrale si leziuni ale nervilor, fie alte consecinte grave la nivelul creierului."Ramane de vazut daca vom vedea o epidemie pe scara larga de leziuni cerebrale asociate pandemiei - probabil asemanatoare cu epidemia de encefalita letargica din anii '20 si '30 dupa pandemia de gripa din 1918", a declarat Michael Zandi, de la Institutul de Neurologie al UCL, care a condus studiul.COVID-19 este in mare parte o boala respiratorie care afecteaza plamanii, insa neurologii si medicii specialisti in probleme ale creierului sustin ca dovezile care apar privind impactul sau asupra creierului sunt ingrijoratoare."Ingrijorarea mea este ca acum avem milioane de oameni cu COVID-19. Si daca intr-un an avem 10 milioane vindecati, iar acei oameni au deficiente cognitive... acest lucru le va afecta capacitatea de munci si de a-si desfasura activitatile de zi cu zi", a declarat Adrian Owen, neurolog la Western University din Canada, intr-un interviu acordat Reuters.In studiul UCL, publicat in jurnalul stiintific Brain, noua pacienti cu inflamatie cerebrala au fost diagnosticati cu o boala rara numita encefalomielita acuta diseminata (ADEM), care este mai obisnuita la copii si poate fi declansata de infectii virale.Cercetatorii au notat ca, in mod obisnuit, ar avea un pacient adult cu ADEM pe luna la clinica lor specializata din Londra, insa acest numar a crescut la cel putin unul pe saptamana pe durata efectuarii studiului, situatie pe care au descris-o drept "o crestere ingrijoratoare".Avand in vedere ca boala exista de doar cateva luni, s-ar putea sa nu cunoastem inca ce daune pe termen lung poate cauza COVID-19, a spus Ross Paterson, coautor al studiului. Medicii trebuie sa fie constienti de posibilele efecte neurologice, diagnosticul precoce putand imbunatati rezultatele pacientului, a completat el.Potrivit lui Owen, dovezile care apar subliniaza necesitatea efectuarii unor studii de amploare, detaliate si a colectarii datelor la nivel global pentru a se putea evalua cat de frecvente sunt astfel de complicatii neurologice si psihiatrice.Adrian Owen conduce un proiect international de cercetare la covidbrainstudy.com unde pacientii se pot inscrie pentru realizarea unei serii de teste cognitive astfel incat sa se poata observa daca functiile creierului lor au fost afectate in urma COVID-19."Aceasta boala afecteaza un numar enorm de oameni", a spus Owen. "De aceea este atat de important sa colectam aceste informatii acum", a adaugat specialistul.