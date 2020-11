STUDIU Reinfectarea cu COVID-19 este putin probabila timp de cel putin 6 luni

Rezultatul studiului ar trebui sa ofere o oarecare asigurare pentru cele peste 51 de milioane de persoane din intreaga lume care au fost infectate cu COVID-19, au afirmat cercetatorii de la Universitatea Oxford."Este o veste foarte buna pentru ca putem fi siguri ca, cel putin pe termen scurt, majoritatea persoanelor care au avut COVID-19 nu se vor imbolnavi din nou", a declarat David Eyre, profesor la Departamentul pentru Sanatatea Populatiei din cadrul Oxford, unul dintre coautorii studiului.Cazuri izolate de reinfectare cu COVID-19, boala provocata de virusul SARS-CoV-2, au provocat ingrijorari ca imunitatea ar putea fi de scurta durata, iar pacientii care s-au recuperat s-ar putea imbolnavi rapid din nou.Insa rezultatele acestui studiu, realizat in randul unui grup de angajati in domeniul sanitar din Marea Britanie, sugereaza ca este posibil ca acele cazuri de reinfectare sa ramana extrem de rare."Infectarea cu COVID-19 ofera protectie impotriva reinfectarii in cazul majoritatii oamenilor timp de cel putin sase luni", a declarat Eyre. "Nu am gasit infectii simptomatice noi la niciunul dintre participantii care au fost testati pozitiv pentru anticorpi", a mai spus el.Studiul, care face parte dintr-un program major de testare a personalului, a fost realizat intr-o perioada de 30 de saptamani, intre aprilie si noiembrie 2020. Rezultatele sale nu au fost evaluate de alti oameni de stiinta si au fost publicate pe site-ul MedRxiv."Vom continua sa urmarim cu atentie acest grup de cadre medicale pentru a vedea cat dureaza protectia si daca infectia anterioara afecteaza gravitatea bolii daca oamenii se reinfecteaza", a mai spus Eyre.