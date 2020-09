Sute de porci dintr-o ferma din Sibiu, eutanasiati dupa ce veterinarii au descoperit un focar de pesta porcina africana

"In urma confirmarii diagnosticului de Pesta Porcina Africana, in localitatea Retis, comuna Bradeni, judetul Sibiu, astazi, 02.09.2020 a avut loc sedinta Centrului Local de Combatere a Bolilor din judetul Sibiu.In cadrul sedintei a fost aprobat prin decizie comuna, cu judetele Mures si Brasov, Programul de masuri pentru combaterea focarului de pesta porcina africana din localitatea Retis, comuna Bradeni. Intrucat zona de supraveghere si protectie din jurul focarului (de 13 km) cuprinde si localitati din judetele Mures si Brasov, masurile dispuse se implementeaza sub supravegherea DSVSA Sibiu, DSVSA Mures si DSVSA Brasov", informeaza un comunicat de presa al Prefecturii Sibiu.Directorul DSVSA Sibiu, Serban Tichidelean, a precizat ca au fost eutanasiati 412 porci dintr-o ferma.Citeste si: