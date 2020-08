Tanar diagnosticat cu COVID-19, dupa ce a revenit de la Costinesti. Alte 26 de persoane cu care a intrat in contact au fost trimise din concediu direct in carantina

Cazul tanarului a ajuns in atentia autoritatilor dupa ce acesta s-a prezentat la spital, in judetul Dambovita, a fost testat pentru infectia cu SARS-Cov-2, iar testul a iesit pozitiv, au declarat pentru News.ro reprezentanti ai Prefecturii Dambovita.In cadrul anchetei epidemiologice, cei de la Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita au aflat ca barbatul fusese la mare, la Costinesti, cu un autocar impreuna cu un grup din care au facut parte alte 26 de persoane. Acestea se aflau inca in vila din Costinesti unde a fost cazat si barbatul diagnosticat cu COVID-19.In aceste conditii, DSP Dambovita a luat legatura cu DSP Constanta care a dispus trimiterea celor 26 de turisti, considerati contacti directi, la locuintele lor, cu totii fiind introdusi in carantina, a precizat sursa citata.Dambovita este unul dintre judetele in care numarul infectarilor cu SARS-Cov-2 a crescut alarmant in ultimele saptamani, in aceste conditii autoritatile dispunand masuri precum purtarea mastii inclusiv in spatii deschise aglomerate.In ultimele 24 de ore, in Dambovita au fost diagnosticate cu COVID-19 un numar de 69 de persoane.